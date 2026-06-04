Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 4/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 320 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Cảnh báo trong 48-72 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tối qua (3/6), Biển Đông đã đón áp thấp nhiệt đới đầu tiên của năm 2026. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Trên đất liền, nhiều nơi có nắng, có nơi nắng nóng; khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 4-6 cho các khu vực:

TP Hà Nội: Có mây, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24-37 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 22-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 26-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 27-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 25-38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 21-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ: 24-32 độ C.