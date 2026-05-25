Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thời tiết 25/5: Bắc và Trung Bộ nắng nóng đỉnh điểm, Hà Nội có thể chạm 40°C

  • Thứ hai, 25/5/2026 06:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngày 25 - 26/5, miền Bắc và miền Trung tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều nơi nhiệt độ vượt ngưỡng 40°C.

Theo đó, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng duy trì hình thái thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C.

nang nong dinh diem anh 1

Ngày 25/5, miền Bắc và miền Trung nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh minh hoạ: VTC News.

Nhiệt độ dự báo trên là nhiệt độ đo trong lều khí tượng ở độ cao 2m. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27/5. Ở Trung Bộ, nắng nóng kết thúc muộn hơn 1 ngày so với Bắc Bộ, kéo dài đến khoảng 28/5.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/5/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 38°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 35-38°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 37-39°C, có nơi trên 40°C, phía Nam 35-38°C, có nơi trên 38°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa. Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Ngày 24/5, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 39°C như trạm Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,8 độ; Vinh, Tây Hiếu, Con Cuông (Nghệ An) 39,3°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,5°C; Đồng Hới, Ba Đồn (Quảng Trị) 39,2°C…

Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặt biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 36-38°C, có nơi trên 39°C như trạm Hòa Bình (Phú Thọ) 39,4°C; Vĩnh Yên (Phú Thọ) 40°C; Bắc Ninh 39,4°C; Láng (Hà Nội) 39,7°C…

Với ngưỡng nhiệt 40°C, Vĩnh Yên (Phú Thọ) là khu vực nóng nhất cả nước trong ngày 24/5.

Hà Nội trong ngày nắng nóng nhất cả nước

Nắng nóng bao trùm Hà Nội với nhiệt độ cảm nhận ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 39 độ C. Người dân đi đường tìm mọi cách chống chọi thời tiết khắc nghiệt.

14 giờ trước

Nắng nóng lan rộng toàn miền Bắc, TP.HCM mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 23/5, miền Bắc nắng nóng trên diện rộng, trời oi bức kéo dài nhiều ngày, nhiệt độ có nơi gay gắt vượt mức 37°C. TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

06:33 23/5/2026

El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.

08:35 16/5/2026

Những trận mưa lớn ở đô thị và kỷ nguyên bão tố

Trong Storms of My Grandchildren, James Hansen khẳng định hai từ “dông bão” khắc họa rõ nhất tình hình khí hậu của thế kỷ 21. Đó là hệ quả từ việc trái đất hấp thụ nhiều năng lượng hơn mức phát ra, không khí ấm giữ nhiều hơi nước hơn, các đại dương đang nóng dần lên và những khối băng khổng lồ đang tan chảy.

https://vtcnews.vn/thoi-tiet-25-5-bac-va-trung-bo-nang-nong-dinh-diem-ha-noi-co-the-cham-40-c-ar1019791.html

Theo Huệ Nguyễn/VTC News

nắng nóng đỉnh điểm Hà Nội hà nội 40 độ thời tiết nắng nóng

    Đọc tiếp

    Nguoi dan ong nhay tu tang 7 benh vien tu vong hinh anh

    Người đàn ông nhảy từ tầng 7 bệnh viện tử vong

    9 giờ trước 23:06 24/5/2026

    0

    Một người đàn ông có tiền sử bệnh tâm thần bỏ nhà đi lang thang, sau đó vào khu điều trị 7 tầng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (TP. Đà Nẵng) rồi nhảy xuống đất tử vong.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý