39 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì

39 người tại Gia Lai nhập viện cấp cứu nghi do ăn bánh mì mua ở một cơ sở trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc.

Các bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị tại Khoa truyền nhiễm. Ảnh: Trần Hóa/VTC News.

Ngày 25/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì của cơ sở trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc.

"39 bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa, Nội tổng hợp, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi. Chẩn đoán ban đầu các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm", đại diện Bệnh viên Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thông tin.

Cũng theo ghi nhận của y bác sĩ tại Khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, các bệnh nhân đều cho rằng bị ngộ độc nghi do sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên đường sáng 23/5.

Một bệnh nhận cho hay, sáng 23/5, anh có mua hai ổ bánh mì kẹp thịt ở tiệm trên, giá 30.000 đồng. Sau khi ăn, đến trưa, anh cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, đau bụng dữ dội, tiêu chảy, nghỉ ở nhà.

Đến chiều hôm sau, tình trạng nặng hơn, sốt cao 39 độ, anh đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng lấy các mẫu bệnh phẩm để kiểm tra xác định nguyên nhân.

Trước đó, năm 2023, địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 vụ ngộ độc thực phẩm khi sử dụng bánh mì Phượng ở Hội An khiến 141 người dân và du khách cấp cứu.

Gần đây, ngày 23/3, hơn 10 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Thực trạng gần đây nhiều tỉnh thành xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt sau khi ăn bánh mì. Nguyên nhân chủ yếu là các nguyên liệu ăn kèm bánh mì như pate, thịt, rau thơm... nhiễm khuẩn Salmonella, E.coli.

Đây là những vi khuẩn đường ruột chính gây ngộ độc với các triệu chứng ở hệ tiêu hóa như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy...