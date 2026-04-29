Bánh mì Hồng Ngọc bị xử phạt 90 triệu, đình chỉ 4 tháng

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị xử phạt hành chính vì đã thực hiện hành vi vi phạm: Sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm.

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm, làm hơn 80 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự), Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định xử phạt hành chính đối với Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 do ông Nguyễn Văn Thuận làm chủ.

Cơ sở này bị xử phạt hành chính vì đã thực hiện hành vi vi phạm: Sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quyết định, Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ sở này còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp buộc Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị của 86 người bị ngộ độc thực phẩm với số tiền hơn 175 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 24/2, Phòng Văn hóa-Xã hội, Trạm Y tế phường Hồng Ngự và Trung Tâm Y tế khu vực Hồng Ngự 1 tiếp nhận thông tin từ Bệnh viện đa khoa Khu vực Hồng Ngự về việc có 3 trường hợp biểu hiện triệu chứng lâm sàng như: đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt, nhập viện và nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Tất cả các trường hợp trên đều cho hay ăn bánh mì kẹp thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12.

Đến khoảng 9h ngày 7/3, có tổng cộng 86 trường hợp ghi nhận triệu chứng ngộ độc thực phẩm (đau bụng, buồn nôn, nôn tiêu chảy, sốt). Trong đó có 3 trường hợp điều trị ngoại trú, 83 trường hợp nhập viện, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Các cơ sở điều trị tiến hành thu dung điều trị kịp thời tất cả các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm và phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan trong công tác báo cáo, điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm. Sau vài ngày điều trị, tất cả các trường hợp nhập viện đã xuất viện.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm, đơn vị xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn Salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt (pa tê gan, dưa chua, chả lụa, chả chiên, thịt nguội) tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Nguồn nhiễm có thể xảy ra trong quá trình chế biến, bảo quản, phục vụ thực phẩm, dẫn đến người ăn bị nhiễm vi khuẩn qua đường tiêu hóa.

Hai năm trước (năm 2024), có 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ sở còn phải lo mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm với số tiền hơn 380 triệu đồng.