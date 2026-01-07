Xử phạt chủ xe bánh mì 92 triệu

Liên quan vụ hàng chục người bị ngộ độc bánh mì tại phường Phan Thiết, ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với chủ xe bánh mì.

Theo đó, chủ xe bánh mì thịt nguội Bibone bị xử phạt 92 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đồng thời đình chỉ hoạt động 4 tháng và buộc chi trả chi phí điều trị cho các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bánh mì nhập viện điều trị (ảnh chụp ngày 16/12/2025). Ảnh: B.H.

Người bị xử phạt là ông T.N.B (49 tuổi), chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone ven đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi thứ nhất là chế biến, cung cấp và bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Hành vi thứ hai là vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố theo quy định của pháp luật. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của ông B. Đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, vào chiều 12/12/2025, nhiều bệnh viện trên địa bàn Phan Thiết đã tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần và sốt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết, đã ăn bánh mì mua tại xe bánh mì thịt nguội Bibone trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Đến sáng 17/12/2025, tổng cộng gần 90 ca phải nhập viện sau khi sử dụng bánh mì tại địa điểm này.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trực tiếp lấy các mẫu thực phẩm còn lại tại xe bánh mì Bibone và gửi Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, mẫu nem chua và thịt xá xíu có chứa vi khuẩn Salmonella spp - tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.