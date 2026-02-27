19 người nghi ngộ độc do ăn bánh mì Hồng Ngọc

Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp xử lý đối vụ 19 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì Hồng Ngọc số 12 tại Đồng Tháp.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến vụ việc 19 người phải nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc 12 (phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung cứu chữa người bệnh và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Theo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Đồng Tháp, ngày 24/2, có 19 trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 với các triệu chứng đau quặn bụng quanh rốn kèm nôn ói, tiêu phân lỏng nhiều lần và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

Trước tình hình này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng; tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu theo dõi sát diễn biến tình hình ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả để cảnh báo đến cộng đồng và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Đặc biệt là hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, được bảo quản đúng cách, không bị biến dạng.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ, các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, đảm bảo an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trước đó, vào năm 2024, có 149 người nhập viện điều trị do ăn bánh mì thịt của Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thời điểm đó đã ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở này.

Cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính 90 triệu đồng. Bên cạnh đó, cơ sở còn bị xử phạt bổ sung là đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng.