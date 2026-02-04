Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
46 người nghi ngộ độc sau tiệc tất niên của ngân hàng ở TP.HCM

  • Thứ tư, 4/2/2026 06:30 (GMT+7)
Ngày 31/1, một ngân hàng có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên. Sau đó, có 46 người nghi ngờ bị ngộ độc.

Ngày 3/2, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện đã và đang tiếp nhận, điều trị cho 46 trường hợp nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một bữa tiệc tất niên do một nhà hàng tại ấp Nhân Nghĩa (xã Xuyên Mộc) nấu.

Theo đó, số bệnh nhân này nhập viện rải rác từ chiều 1/2. Đến chiều 3/2 vẫn có nhiều trường hợp phải vào bệnh viện khám và điều trị.

Hầu hết bệnh nhân trước khi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đều có triệu chứng đau bụng dữ dội, tiêu lỏng nhiều lần, sốt…

Theo thông tin từ các bệnh nhân, họ là nhân viên của một ngân hàng trên địa bàn phường Bà Rịa.

Ngày 31/1 ngân hàng có đặt tiệc tại nhà hàng Gia Mẫn (xã Xuyên Mộc) và vận chuyển thức ăn lên trụ sở ngân hàng tại phường Bà Rịa để đãi tiệc tất niên.

Tham dự bữa tiệc có 170 người, với các món ăn gồm ốc hương, gỏi sứa, tôm mực, gà ta hấp nấm đông cô cải xanh, bánh tét, củ kiệu, tôm càng rang muối, lẩu cá mú nấu ngót.

Sau khi ăn đến 14h ngày 1/2, một số người có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và phải vào Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa khám, sau đó nhập viện.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, hiện bệnh viện đang theo dõi sức khỏe cho các bệnh nhân. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Đến chiều 3/2 đã có 16 trường hợp được bệnh viện cho thuốc về nhà uống và theo dõi. Bệnh viện cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, báo cáo Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với xã Xuyên Mộc tiến hành làm việc với cơ sở; đồng thời lấy mẫu các loại thực phẩm để đưa đi xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

