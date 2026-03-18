Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tông trụ đèn, hai thanh niên tử vong

  • Thứ tư, 18/3/2026 22:46 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Hai thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát, lưu thông trên đường Hoàng Sa (tỉnh Quảng Ngãi) bất ngờ lao lên vỉa hè, tông thẳng vào trụ đèn chiếu sáng rồi tử vong.

Chiều 18/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin trên địa bàn phường Trương Quang Trọng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h25 cùng ngày, hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Honda màu đen (không gắn biển kiểm soát), di chuyển theo hướng tây - đông trên đường Hoàng Sa.

Khi đến Km 43+420, đoạn qua tổ dân phố Ngọc Thạch (phường Trương Quang Trọng), phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phải và tông vào trụ đèn chiếu sáng trên vỉa hè.

Cú va chạm mạnh khiến P.Q.T. (18 tuổi, trú xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại là Đ.C.T. (17 tuổi, trú tổ dân phố Ngọc Thạch, phường Trương Quang Trọng) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tại hiện trường, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

https://tienphong.vn/tong-tru-den-2-thanh-nien-tu-vong-post1828444.tpo

Nguyễn Ngọc/Tiền Phong

Trụ đèn Quảng Ngãi Trụ đèn Giao thông Đường Hoàng Sa Xe máy Tử vong

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý