Điện Biên di dời khẩn cấp hộ dân vùng nguy cơ sạt lở sau mưa lớn

Sau mưa lớn tối 7 và sáng 8/6, qua kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương phát hiện trong khu vực nhà ông Lò Văn Thọ, bản Nậm Nèn 1, xuất hiện một số vết nứt đất lớn, kéo dài.

Mưa lớn gây sạt lở đất khiến nhiều hộ dân ở xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên phải di dời đến nơi an toàn. Ảnh: TTXVN.

Ngày 8/6, ông Đặng Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nậm Nèn, tỉnh Điện Biên, cho biết chính quyền địa phương vừa khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức di dời người và tài sản của gia đình ông Lò Văn Thọ, bản Nậm Nèn đến nơi an toàn.

Sau trận mưa lớn vào tối 7 và sáng 8/6, chính quyền địa phương phát hiện trong khu vực nhà ông Lò Văn Thọ, bản Nậm Nèn 1, xuất hiện một số vết nứt đất lớn, kéo dài.

Nhận thấy nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân, UBND xã Nậm Nèn nhanh chóng đánh giá tình hình và xây dựng phương án di dời khẩn cấp.

Với phương châm “4 tại chỗ," xã huy động tối đa lực lượng hơn 500 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở cùng công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể phối hợp hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản và vật dụng sinh hoạt thiết yếu.

Trước đó, ngày 6/6, xã Nậm Nèn di dời 5 hộ dân với 20 nhân khẩu trong vùng nguy hiểm tại bản Nậm Cút đến khu vực trường mầm non cũ của bản để tạm thời ổn định cuộc sống. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại về công trình giao thông và công trình thủy lợi của xã.

UBND xã Nậm Nèn tiếp tục phân công lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến tại khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời tăng cường tuyên truyền, cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh, nỗ lực bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong mùa mưa lũ.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, do ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục bị nén và đẩy dần xuống phía Nam; vùng hội tụ gió trên mực 1500 m trên khu vực Bắc Bộ hoạt động mạnh dần lên, từ đêm nay đến đêm 10/6, tỉnh Điện Biên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 40 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc.

Mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng; gây ngập úng cây trồng, làm đất trở nên bão hòa nước, hoặc làm cây bị đổ gây thiệt hại cho mùa màng.

Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông...