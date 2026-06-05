Tin mới nhất áp thấp nhiệt đới và cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc

Cơ quan khí tượng vừa phát đi bản tin về áp thấp nhiệt đới, đồng thời cảnh báo mưa lớn ở miền Bắc trong sáng và đêm 5/6, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Áp thấp nhiệt đới đã đi ra khỏi Biển Đông. Nguồn: NCHMF.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, sáng nay 5/6, áp thấp nhiệt đới đi ra khỏi Biển Đông, không còn khả năng quay trở lại.

Theo đó, lúc 7h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49km/h), giật cấp 8, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc và không có khả năng di chuyển trở lại Biển Đông.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trong sáng 5/6, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có thể chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin mưa lớn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ

Đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 4/6 đến 3h ngày 5/6 có nơi trên 90mm như các trạm Tân Thịnh (Lào Cai) 93,2mm; Năng Yên (Phú Thọ) 97,4mm; Trung Hội (Thái Nguyên) 126,6mm; Đông Triều (Quảng Ninh) 104,6mm; Kim Anh (TP Hà Nội) 90,2mm…

Sáng và đêm 5/6, vùng núi Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Nguy cơ mưa cường độ lớn, lượng mưa trên 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn rủi ro thiên tai như lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Chiều và tối 5/6, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.