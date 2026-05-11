Cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong khoảng 30 ngày tới

  • Thứ hai, 11/5/2026 15:29 (GMT+7)
Từ nay đến ngày 10/6, không khí lạnh phía Bắc hoạt động yếu nén rãnh áp thấp hoặc gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào, dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong khoảng 30 ngày tới, tình hình nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ.

Trong điều kiện đó, không khí lạnh hoạt động yếu nén rãnh áp thấp hoặc gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ảnh: Vietnam+

Thông tin cụ thể trưa nay, 11/5, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10/6 tới, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn.

Trong đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, còn khu vực Nam Bộ nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5/2026.

Đáng chú ý, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

“Tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đời sống và sản xuất của người dân,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.

Cũng trong thời kỳ dự báo trên, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trên khu vực Biển Đông là 0,7 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,1 cơn).

Đối với xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng; đặc biệt có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng cuối tháng 5/2026, khu vực Bắc Bộ từ khoảng tháng 6/2026.

Tổng lượng mưa tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%; các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với điều kiện khí hậu trên, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh) có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Đáng chú ý, không khí lạnh phía Bắc hoạt động yếu nén rãnh áp thấp hoặc gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, gió mạnh do ảnh hưởng của gió mùa trên các khu vực thuộc Biển Đông có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Vì sao mưa đá to như quả trứng xuất hiện?

Nắng nóng năm nay đến sớm, nền nhiệt duy trì cao trước khi các đợt không khí lạnh tràn về đã gây ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều địa phương.

22:37 4/5/2026

Mưa đá 30 phút, thiệt hại hơn 12 tỷ

Trận dông lốc kèm mưa đá kéo dài chỉ 30 phút nhưng đã khiến gần 200 nhà dân ở xã Thành Bình Thọ (Nghệ An) bị tốc mái, hư hỏng; hàng trăm ha lúa, ngô bị hư hỏng.

16:12 4/5/2026

12 người bị thương, gần 950 nhà bị tốc mái do mưa đá, dông lốc

Dông lốc, mưa đá quét qua nhiều tỉnh miền Bắc ngày 2/5 khiến 12 người bị thương, gần 950 ngôi nhà bị tốc mái.

22:12 3/5/2026

Theo Vietnam+

    Bốn trận động đất liên tiếp tại Quảng Ngãi

    15:49 11/5/2026

    0

    Sáng 11/5, Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất ghi nhận 4 trận động đất xảy ra tại các xã Măng Ri, Măng Đen, Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi.

