Cảnh báo lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh trong khoảng 30 ngày tới

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trong khoảng 30 ngày tới, tình hình nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Ảnh: Vietnam+

Thông tin cụ thể trưa nay, 11/5, chuyên gia Nguyễn Đức Hòa - Phó trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 10/6 tới, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao hơn.

Trong đó, nắng nóng có xu hướng gia tăng tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ, còn khu vực Nam Bộ nắng nóng có khả năng suy giảm dần từ khoảng tuần cuối tháng 5/2026.

Đáng chú ý, số ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, tập trung ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thành phố Huế.

“Tại khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt gây ảnh hưởng đáng kể đời sống và sản xuất của người dân,” đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý.

Cũng trong thời kỳ dự báo trên, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trên khu vực Biển Đông là 0,7 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,1 cơn).

Đối với xu thế mưa, trong thời kỳ dự báo, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xảy ra một số đợt mưa rào và dông diện rộng; đặc biệt có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng tại khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ khoảng cuối tháng 5/2026, khu vực Bắc Bộ từ khoảng tháng 6/2026.

Tổng lượng mưa tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15 đến 30%; các khu vực còn lại phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Với điều kiện khí hậu trên, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm (như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh) có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở khu vực Bắc Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.

Đáng chú ý, không khí lạnh phía Bắc hoạt động yếu nén rãnh áp thấp hoặc gió mùa Tây Nam ở phía Nam có thể gây ra các đợt mưa rào và dông, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, gió mạnh do ảnh hưởng của gió mùa trên các khu vực thuộc Biển Đông có thể gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đề nghị các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.