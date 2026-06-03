Thủ tướng: Yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt và cố gắng lớn

Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, công tác xây dựng pháp luật đã ghi nhận những chuyển biến hết sức tích cực trong tháng 4 và tháng 5. Sự tập trung cao độ đã giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp. Ảnh: VOV.

Các dự thảo luật chuẩn bị trình Quốc hội tại những phiên họp chuyên đề và phiên họp cuối năm được tập trung triển khai; tình trạng nợ đọng văn bản pháp luật bước đầu được khắc phục khi tiến độ ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn và nghị quyết của Chính phủ được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, áp lực công việc thời gian tới vẫn nặng nề, nếu toàn hệ thống không duy trì được nhịp độ làm việc khẩn trương thì nguy cơ chậm muộn có thể tái diễn. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lộ trình cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Quốc hội.

Về kinh tế - xã hội, năm qua, Thủ tướng ghi nhận nhiều điểm sáng: kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, đặc biệt là xu hướng hạ nhiệt của lạm phát.

Mặc dù vậy, Thủ tướng cho rằng điều hành vĩ mô tuyệt đối không được chủ quan, cần tiếp tục theo dõi sát sao, kiểm soát tốt chỉ số lạm phát.

Các lĩnh vực công nghiệp, xuất nhập khẩu, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ đều đóng góp tích cực, song một số ngành, lĩnh vực cụ thể vẫn chưa đạt mục tiêu kỳ vọng.

Thủ tướng cho rằng, kịch bản 6 tháng và cả năm cho thấy yêu cầu đặt ra đặc biệt cao, đòi hỏi quyết liệt, cố gắng lớn để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng cho biết, ngay sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan.

Đồng thời, các Phó thủ tướng phụ trách và Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp làm việc với các bộ, ngành, địa phương nhằm kịp thời kích hoạt lại các dư địa tăng trưởng còn dưới mức tiềm năng, đặc biệt là tháo gỡ đà suy giảm của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực và thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2026. Ảnh: VOV.

Liên quan việc triển khai các nghị quyết chiến lược, trọng tâm là Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng biểu dương Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong cách làm, mang lại những kết quả bước đầu.

Để đáp ứng yêu cầu dài hạn, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện đồng bộ về thể chế, tạo hành lang pháp lý thông thoáng tối đa cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển; thiết kế hệ thống hạ tầng liên thông, thông suốt từ Trung ương, các bộ, ngành đến từng địa phương; phát triển rõ ràng danh mục các sản phẩm, công nghệ mang tính chiến lược, hướng tới mục tiêu là phải ra được sản phẩm cuối cùng; đồng thời tập trung cho công tác đào tạo, coi đây là yếu tố then chốt tạo sức bật cho nền kinh tế.