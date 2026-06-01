Thủ tướng: Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6 và triển khai các dự án quy mô lớn trong quý 3 hoặc 4.

Chiều 1/6, tại Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển nhà ở cho thuê trên các địa bàn.

Cùng dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành liên quan.

Cuộc làm việc nhằm khẩn trương triển khai các chỉ đạo theo thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22/5/2026 về kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh, bên cạnh nhà ở để bán, phải ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá nhu cầu thực tế về nhà ở cho thuê ở từng địa phương theo từng phân khúc, từng nhóm đối tượng; làm rõ khoảng cách giữa nhu cầu và năng lực cung ứng hiện nay, nhất là nguyên nhân và nút thắt về cơ chế chính sách, về tổ chức thực thi.

Cùng đó, trên cơ sở thực tiễn phát triển nhà ở cho thuê của các địa phương, nhất là kinh nghiệm của Hải Phòng, các đại biểu trao đổi về mô hình, cách làm phù hợp với đặc thù của từng địa phương; xác định các giải pháp về thủ tục; cơ chế huy động nguồn lực, đặc biệt là tín dụng ưu đãi từ quỹ nhà ở quốc gia; làm rõ vai trò của quỹ nhà ở quốc gia, quỹ nhà ở địa phương và các công cụ tín dụng ưu đãi; đề xuất các nội dung cần đưa vào việc sửa đổi, bổ sung các luật liên quan để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, ổn định...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ phát triển nhà ở cho thuê là chủ trương lớn đã được Đảng, Nhà nước xác định rõ trong các chỉ đạo gần đây của Ban Bí thư và kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Vì vậy, các Bộ, ngành và địa phương phải thống nhất nhận thức, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách và lâu dài.

Thủ tướng nhấn mạnh đây không chỉ là vấn đề nhà ở đơn thuần mà còn là vấn đề an sinh xã hội, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh thu hút đầu tư và phát triển bền vững của các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Thủ tướng đánh giá cao Hải Phòng là địa phương tiên phong trong việc kiện toàn Quỹ nhà ở địa phương và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển nhà ở xã hội. Đồng thời ghi nhận sự chủ động của Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên trong nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện để triển khai chủ trương phát triển nhà ở cho thuê.

Tuy nhiên, Thủ tướng đánh giá quỹ nhà ở cho thuê hiện nay còn rất hạn chế so với nhu cầu thực tế; phần lớn công nhân và người lao động vẫn đang thuê nhà trọ tự phát với điều kiện sống, an toàn phòng cháy chữa cháy và hạ tầng xã hội còn nhiều bất cập.

Bên cạnh đó, nhiều tài sản công về nhà ở chưa được khai thác hiệu quả; cơ chế ưu đãi về tài chính, tín dụng chưa đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho thuê; việc vận hành Quỹ nhà ở địa phương còn chậm và chưa đồng bộ.

Nhấn mạnh cần thay đổi mạnh mẽ tư duy phát triển nhà ở, Thủ tướng cho rằng nếu trước đây chủ yếu tập trung vào phát triển nhà ở để bán thì nay phải phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê, trong đó nhà ở cho thuê phải trở thành một phân khúc chiến lược, dài hạn, đặc biệt đối với các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế và lực lượng lao động nhập cư lớn.

Thủ tướng khẳng định Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không thể hoàn toàn giao cho thị trường tự điều tiết. Nhà nước phải đóng vai trò kiến tạo thông qua quy hoạch, thể chế, chính sách và các công cụ tài chính để dẫn dắt thị trường phát triển lành mạnh, trong đó, doanh nghiệp được tạo điều kiện để tham gia đầu tư với lợi nhuận hợp lý, còn người dân được tiếp cận nhà ở ổn định, lâu dài và an toàn.

Cùng đó, phát triển nhà ở cho thuê phải gắn chặt với quy hoạch khu công nghiệp, khu kinh tế, hành lang giao thông và quản lý dân cư.

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai ngay các chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng lưu ý các địa phương không được có tâm lý trông chờ hoặc đợi hướng dẫn từ cấp trên.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương thì địa phương phải chủ động quyết định và tổ chức thực hiện, trong khi những vấn đề thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành phải được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Nội dung liên quan sửa đổi pháp luật cần được tổng hợp đầy đủ để đưa vào quá trình sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trước mắt, Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình và Hưng Yên khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn; xác định cụ thể vị trí, quy mô các khu nhà ở cho thuê gắn với khu công nghiệp trọng điểm và các vùng phát triển chiến lược của địa phương.

Các địa phương phải khẩn trương đánh giá nhu cầu nhà ở cho thuê theo từng khu công nghiệp, từng nhóm đối tượng và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, danh mục dự án ưu tiên, nguồn lực đầu tư và lộ trình triển khai rõ ràng và phải hoàn thành các kế hoạch này trong tháng 6/2026 để làm cơ sở giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê trên phạm vi cả nước.

Người đứng đầu Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu chuyển nhanh từ giai đoạn nghiên cứu sang tổ chức thực hiện. Theo đó, mỗi địa phương phải phấn đấu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6/2026 và tiếp tục triển khai các dự án quy mô lớn trong quý 3 hoặc quý 4/2026; đồng thời lưu ý không để tình trạng chỉ xây dựng kế hoạch, đề án mà chậm triển khai trên thực tế.

Về cơ chế, chính sách, các địa phương căn cứ thực tiễn triển khai, đề xuất các cơ chế, chính sách cụ thể phát triển nhà ở cho thuê; gửi Bộ Xây dựng tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cụ thể hóa vào Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với yêu cầu hoàn thành trong tháng 7/2026.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về nhà ở cho thuê; khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà ở cho thuê quy mô nhỏ và vừa, nhà cho thuê hộ gia đình) bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy; tổng hợp Kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê đến năm 2030 của 5 địa phương, trên cơ sở đó tổng hợp các đề xuất cơ chế, chính sách của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2026.

Cùng đó, Bộ Xây dựng cần phối hợp 5 địa phương lập bản đồ nhu cầu nhà ở cho thuê theo phân khúc, đặc biệt nhà ở công nhân khu công nghiệp làm cơ sở quy hoạch, phân bổ nguồn lực; hoàn thành trong tháng 7/2026.

Đồng thời, phối hợp Bộ Tài chính rà soát, đề xuất cơ chế cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã được mua lại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội với mục đích duy nhất là để cho thuê.

Trong khi đó, Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế ưu đãi về tài chính, thuế và nguồn vốn để tạo động lực đủ mạnh thu hút doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và nguồn vốn dài hạn tham gia phát triển nhà ở cho thuê. Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất phù hợp đặc thù các dự án có thời gian hoàn vốn dài hạn.

Khẳng định vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ là một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất của cả nước, Thủ tướng nhấn mạnh việc giải quyết tốt nhu cầu nhà ở cho công nhân và người lao động sẽ góp phần giữ vững nguồn nhân lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.