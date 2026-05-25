Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế tồn tại sự “lệch pha” giữa cung và cầu, cũng như cơ cấu sản phẩm trên thị trường bất động sản. Hiện nay, các chính sách và nguồn lực chủ yếu tập trung phân khúc nhà ở sở hữu, phục vụ nhu cầu mua và sở hữu nhà ở.
Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Theo Thủ tướng, đây là “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê.
Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và cũng là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn Hà Nội để nghiên cứu sâu, xây dựng phương án cụ thể và triển khai thí điểm phát triển nhà ở cho thuê là cần thiết.
Theo người đứng đầu Chính phủ, việc triển khai thí điểm tại Hà Nội sẽ giúp rút kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở để nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo Thủ tướng tình hình nhà ở cho thuê.
Thủ tướng cũng cho biết, trên cơ sở thực tiễn triển khai, Chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời làm nền tảng để nhân rộng mô hình phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm.
