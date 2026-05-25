Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về nhà ở cho thuê

  • Thứ hai, 25/5/2026 17:22 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 25/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với UBND thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan về phát triển nhà ở cho thuê.

thu tuong anh 1

Tại cuộc họp, Thủ tướng đánh giá công tác phát triển nhà ở xã hội nói chung và nhà ở cho thuê nói riêng thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.
thu tuong anh 2

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra thực tế tồn tại sự “lệch pha” giữa cung và cầu, cũng như cơ cấu sản phẩm trên thị trường bất động sản. Hiện nay, các chính sách và nguồn lực chủ yếu tập trung phân khúc nhà ở sở hữu, phục vụ nhu cầu mua và sở hữu nhà ở.
thu tuong anh 3

Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà với giá hợp lý của người lao động, công nhân, sinh viên, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là rất lớn nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Theo Thủ tướng, đây là “điểm nghẽn” cần sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp phù hợp và khả thi nhằm thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở cho thuê.
thu tuong anh 4

Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Nội là Thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và cũng là một trong những đô thị có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn Hà Nội để nghiên cứu sâu, xây dựng phương án cụ thể và triển khai thí điểm phát triển nhà ở cho thuê là cần thiết.
thu tuong anh 5

Theo người đứng đầu Chính phủ, việc triển khai thí điểm tại Hà Nội sẽ giúp rút kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở để nhanh chóng hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nhà ở cho thuê.
thu tuong anh 6

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo Thủ tướng tình hình nhà ở cho thuê.
thu tuong anh 7

Thủ tướng cũng cho biết, trên cơ sở thực tiễn triển khai, Chính phủ sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời làm nền tảng để nhân rộng mô hình phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị lớn như TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Hải Phòng và nhiều địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phân công nhiệm vụ cho 6 Phó thủ tướng, liên quan mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn tới.

20:16 22/5/2026

Thủ tướng đề nghị Việt Nam và New Zealand tập trung triển khai 6 định hướng lớn

Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Việt Nam và New Zealand tập trung triển khai 6 định hướng lớn thời gian tới.

21:19 20/5/2026

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6

Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; thời hạn hoàn thành trước 10/6.

19:06 20/5/2026

Để các quyết định kinh tế phụng sự số đông

Kinh tế học vì lợi ích chung: Làm thế nào để các quyết định kinh tế phụng sự số đông? Cuốn sách được viết với mong muốn giải thích vì sao kinh tế học có vai trò quan trọng trong đời sống thường ngày và có thể giúp chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn của Jean Tirole, một trong những nhà kinh tế học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.

https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-le-minh-hung-chu-tri-cuoc-hop-ve-nha-o-cho-thue-post1294811.vov

Theo Lại Hoa/VOV

thủ tướng Hà Nội thủ tướng lê minh hưng nhà cho thuê hà nội

    Đọc tiếp

    Thang 6, mien Bac co the nang nong toi 42°C hinh anh

    Tháng 6, miền Bắc có thể nắng nóng tới 42°C

    2 giờ trước 17:10 25/5/2026

    0

    Bắc và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu tháng 5 đến nay. Dự báo sang tháng 6, nắng nóng có thể khốc liệt hơn, một số nơi lên tới 41-42°C.

    Nhiet do mat be tong san bay Noi Bai len toi 71°C hinh anh

    Nhiệt độ mặt bê tông sân bay Nội Bài lên tới 71°C

    2 giờ trước 16:14 25/5/2026

    0

    Sân bay Nội Bài ghi nhận nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay chạm mốc kỷ lục 71°C. Người lao động vẫn bám trụ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mỗi chuyến bay.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý