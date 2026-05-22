Thủ tướng Lê Minh Hưng phân công nhiệm vụ mới cho 6 Phó thủ tướng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa phân công nhiệm vụ cho 6 Phó thủ tướng, liên quan mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng ký Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 22/5 về việc phân công Lãnh đạo Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng phân công các Phó thủ tướng thay mặt Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, đặc biệt là Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% năm 2026 và những năm tiếp theo, cụ thể:

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc theo dõi các địa phương vùng Đông Nam Bộ (gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh).

Phó thủ tướng Phan Văn Giang theo dõi các địa phương vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (gồm thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng).

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà theo dõi các địa phương vùng Trung du và miền núi phía Bắc (gồm Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang).

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm: thành phố cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long).

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng theo dõi các địa phương vùng đồng bằng sông Hồng (gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh).

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu theo dõi các địa phương vùng Bắc Trung Bộ (gồm thành phố Huế, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị).

Quyết định nêu rõ, các Phó thủ tướng Chính phủ chủ động lựa chọn hình thức làm việc phù hợp với các địa phương được phân công theo dõi để trực tiếp chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn cản trở tăng trưởng, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế của cả nước từ 10% trở lên theo Kết luận số 18-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 22/5/2026.

Trước đó, ngày 16/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số".

Trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 109/NQ-CP là thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số” gắn với ổn định vĩ mô và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ chiến lược bao gồm xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực; hoàn thiện đồng bộ thể chế để giải phóng sức sản xuất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; và hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng...

Nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển ngành, lĩnh vực, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của cả nước và địa phương, các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục I (các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; Phụ lục II (mục tiêu tăng trưởng GDP, GRDP giai đoạn 2026 - 2030); Phụ lục III (phân công triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026); Phụ lục IV (phân công thực hiện nhiệm vụ, đề án giai đoạn 2026 - 2030).

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 21/5/2026 về việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước để thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương và Nghị quyết số 109/NQ-CP của Chính phủ.

Tại Công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện đầy đủ các chỉ tiêu theo danh mục, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan quản lý ngành (cho năm 2026 và giai đoạn 5 năm 2026-2030), gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 23 tháng 5 năm 2026.