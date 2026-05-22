Ngày mai 23/5, TP.HCM điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ

Từ ngày 23/5, TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định). Phương tiện lưu thông theo đèn tín hiệu thay vì theo vòng xoay.

Ngày 22/5, Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Tân Định nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực này.

Theo phương án mới, từ ngày 23/5, trong phạm vi giao lộ, người điều khiển phương tiện sẽ lưu thông theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông, không còn tổ chức di chuyển theo dạng vòng xoay.

Thông báo về việc điều chỉnh giao thông qua nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đến giao lộ trên, các phương tiện được đi thẳng liên tục về đường Đinh Tiên Hoàng hoặc rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm theo tín hiệu đèn giao thông.

Ở chiều ngược lại, từ đường Đinh Tiên Hoàng đến giao lộ, các phương tiện được đi thẳng về vòng xoay Hàng Xanh và rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đối với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, khi đến giao lộ, các phương tiện bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn lên cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu, không được đi vào nhánh rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong khi đó, các phương tiện lưu thông trên đường Hoàng Sa có nhu cầu đi về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ, sau đó quay đầu tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay lại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ngoài ra, người dân cũng có thể lưu thông dưới gầm cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các nhánh đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng TP.HCM lưu ý người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ khi lưu thông qua khu vực này.

