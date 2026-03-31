Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vòng xoay hơn 20 năm tuổi được đề xuất tháo dỡ ở TP.HCM

  • Thứ ba, 31/3/2026 12:34 (GMT+7)
Được xây dựng hơn hai thập kỷ, vòng xoay Điện Biên Phủ với tháp đồng hồ bốn mặt đã trở thành biểu tượng với người dân TP.HCM, được đề xuất tháo dỡ để giảm ùn tắc giao thông.

Theo thông tin từ đại diện Sở Xây dựng chiều 19/3, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Tân Định) hiện trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ là phương án đang được nghiên cứu.

Vòng xoay Điện Biên Phủ là giao lộ các tuyến đường Điện Biên Phủ - Hoàng Sa - Nguyễn Bỉnh Khiêm với biểu tượng tháp đồng hồ công cộng có 4 mặt ở cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố. Vòng xoay có đường kính khoảng 60 m, được trồng nhiều cây xanh với hình ngôi sao 8 cánh ở giữa.

Trước đó, Sở Xây dựng đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân để điều tiết lưu lượng xe, hạn chế phương tiện dồn nhanh vào vòng xoay gây ùn ứ. Đồng thời, việc đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu cũng được thực hiện nhằm phân luồng hợp lý hơn.
Vị trí vòng xoay Điện Biên Phủ.
Lượng xe đổ về vòng xoay chủ yếu từ đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vòng xoay Điện Biên Phủ được xem là "điểm nóng" giao thông bởi tình trạng ùn tắc thường xuyên. Các phương tiện di chuyển quanh vòng xoay và rẽ về nhiều hướng khiến khu vực hỗn loạn hơn.
Ông Phan Văn Phúc (ngụ phường Gia Định) bày tỏ sự tiếc nuối trước khả năng vòng xoay bị tháo dỡ. "Với tôi, đây là điểm nhấn cảnh quan của khu vực. Từ khi tháp đồng hồ được xây dựng, tôi đã chứng kiến hình ảnh đường sá nơi đây dần thay đổi. Vòng xoay gắn liền với rất nhiều kỷ niệm,” ông chia sẻ.
Trong hình, camera AI gắn trên giá long môn để giám sát trước vòng xoay Điện Biên Phủ.

Ngoài phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, các giải pháp khác cũng đang được đưa vào phân tích, như điều chỉnh kích thước vòng xoay hiện hữu, giữ lại một phần vòng xoay và tổ chức làn chờ rẽ trái bên trong; điều chỉnh hướng lưu thông tại một số tuyến đường xung quanh; kết nối hệ thống đèn tín hiệu giữa các giao lộ lân cận để tạo "làn sóng xanh", giúp phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng chờ.

Lễ an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn tại TP.HCM

Các Giám mục trong 27 giáo phận, hơn 500 linh mục, đông đảo tu sĩ, giáo dân... cùng đại diện nhiều cơ quan, đoàn thể tham gia Thánh lễ an táng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn sáng 27/3.

13:10 27/3/2026

Cửa ngõ TP.HCM ùn tắc vì vụ tấm thép 10 tấn đè nát cabin xe rác

Tai nạn giữa xe đầu kéo chở thép và xe tải rác tại khu vực cầu Kênh Tẻ khiến tấm thép hơn 10 tấn rơi xuống đường, tài xế tử vong, giao thông ùn tắc kéo dài.

10:51 27/3/2026

Cận cảnh đưa hai Thánh giá 400 kg mạ vàng lên Nhà thờ Đức Bà

Sáng 19/3, hai Thánh giá mạ vàng được cần cẩu đưa lên độ cao hơn 60 m và hạ đặt chính xác vào đỉnh tháp chuông của Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn (TP.HCM).

12:10 19/3/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

TP.HCM giữa cao điểm nắng nóng

07:11 27/3/2026 07:11 27/3/2026

0

Nhiệt độ tại TP.HCM duy trì ở mức 35-36°C trong những ngày cuối tháng 3. Giữa trưa, dòng xe vẫn ken đặc trên nhiều tuyến đường, người dân che kín từ đầu đến chân.

Khương Nguyễn

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý