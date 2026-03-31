Vòng xoay hơn 20 năm tuổi được đề xuất tháo dỡ ở TP.HCM

Theo thông tin từ đại diện Sở Xây dựng chiều 19/3, khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ (phường Tân Định) hiện trong tình trạng quá tải, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Việc tháo dỡ vòng xoay Điện Biên Phủ là phương án đang được nghiên cứu.
Vòng xoay Điện Biên Phủ là giao lộ các tuyến đường Điện Biên Phủ - Hoàng Sa - Nguyễn Bỉnh Khiêm với biểu tượng tháp đồng hồ công cộng có 4 mặt ở cửa ngõ phía Đông vào trung tâm thành phố. Vòng xoay có đường kính khoảng 60 m, được trồng nhiều cây xanh với hình ngôi sao 8 cánh ở giữa.
Trước đó, Sở Xây dựng đã triển khai một số giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Cửu Vân để điều tiết lưu lượng xe, hạn chế phương tiện dồn nhanh vào vòng xoay gây ùn ứ. Đồng thời, việc đảo chiều tổ chức giao thông trên đường Mai Thị Lựu cũng được thực hiện nhằm phân luồng hợp lý hơn.
Vị trí vòng xoay Điện Biên Phủ.
Lượng xe đổ về vòng xoay chủ yếu từ đường Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Vòng xoay Điện Biên Phủ được xem là "điểm nóng" giao thông bởi tình trạng ùn tắc thường xuyên. Các phương tiện di chuyển quanh vòng xoay và rẽ về nhiều hướng khiến khu vực hỗn loạn hơn.
Ông Phan Văn Phúc (ngụ phường Gia Định) bày tỏ sự tiếc nuối trước khả năng vòng xoay bị tháo dỡ. "Với tôi, đây là điểm nhấn cảnh quan của khu vực. Từ khi tháp đồng hồ được xây dựng, tôi đã chứng kiến hình ảnh đường sá nơi đây dần thay đổi. Vòng xoay gắn liền với rất nhiều kỷ niệm,” ông chia sẻ.
Trong hình, camera AI gắn trên giá long môn để giám sát trước vòng xoay Điện Biên Phủ.
Ngoài phương án tháo dỡ vòng xoay kết hợp lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, các giải pháp khác cũng đang được đưa vào phân tích, như điều chỉnh kích thước vòng xoay hiện hữu, giữ lại một phần vòng xoay và tổ chức làn chờ rẽ trái bên trong; điều chỉnh hướng lưu thông tại một số tuyến đường xung quanh; kết nối hệ thống đèn tín hiệu giữa các giao lộ lân cận để tạo "làn sóng xanh", giúp phương tiện lưu thông liên tục, hạn chế dừng chờ.
