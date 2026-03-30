2.500 người dự đồng diễn nghệ thuật tại Quân khu 7

  • Thứ hai, 30/3/2026 11:36 (GMT+7)
Sáng 30/3, Quân khu 7 tổ chức chương trình đồng diễn nghệ thuật với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên phụ nữ LLVT Quân khu 7 và các đơn vị kết nghĩa.

Sáng 30/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 (TP.HCM) tổ chức Chương trình “Đồng diễn nghệ thuật” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2026), 1986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2026), 33 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội (10/3/2017-10/3/2026) và 77 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (06/3/1949-06/3/2026).

Màn biểu diễn múa súng của các chiến sĩ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chương trình mang chủ đề “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” gồm các nội dung: dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng các tiết mục văn nghệ và biểu diễn múa súng với sự tham gia của 2.500 người.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc; là sự kết nối giữa hào khí cha ông, tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ và bản lĩnh, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng hòa quyện để tạo nên sức mạnh Việt Nam thời đại mới, thông qua chương trình nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bồi đắp lý tưởng, niềm tin, tự hào, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên dưới cờ Đảng quang vinh ra sức xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển.

Toàn cảnh những màn trình diễn đa sắc màu, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Ảnh: Khương Nguyễn.

Chương trình không chỉ tôn vinh sức mạnh, sự nhanh nhẹn và trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7, mà còn khắc họa sâu sắc tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường và bản lĩnh của tuổi trẻ Quân đội.

“Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên LLVT Quân khu khẳng định niềm tin son sắt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đồng thời tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng” của LLVT Quân khu 7 anh hùng.

Tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 7 tướng lĩnh Quân đội

Chiều 11/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

21:36 11/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

Khương Nguyễn

    Đọc tiếp

    May bay Yak-40 tung phuc vu Chu tich Ton Duc Thang o An Giang hinh anh

    Máy bay Yak-40 từng phục vụ Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở An Giang

    1 giờ trước 11:07 30/3/2026

    0

    Máy bay Yak-40, số hiệu VNA.452 của Hàng không Việt Nam, từng đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP Hồ Chí Minh) ngày 15/5/1975 để chủ trì Đại lễ mừng chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

