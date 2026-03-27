Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cửa ngõ TP.HCM ùn tắc vì vụ tấm thép 10 tấn đè nát cabin xe rác

  • Thứ sáu, 27/3/2026 10:51 (GMT+7)
Tai nạn giữa xe đầu kéo chở thép và xe tải rác tại khu vực cầu Kênh Tẻ khiến tấm thép hơn 10 tấn rơi xuống đường, tài xế tử vong, giao thông ùn tắc kéo dài.

Góc nhìn trên cao vụ tấm thép 10 tấn đè cabin xe rác Tai nạn giữa xe đầu kéo chở thép và xe tải rác tại khu vực cầu Kênh Tẻ sớm ngày 27/3 khiến tấm thép hơn 10 tấn rơi xuống đường, tài xế tử vong, giao thông ùn tắc kéo dài.
Sáng 27/3, khu vực cầu Kênh Tẻ (địa bàn Quận 4 cũ, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một tài xế tử vong tại chỗ. Vụ việc gây ùn tắc kéo dài trên nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Nam vào trung tâm thành phố.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến hơn 7h cùng ngày, dòng phương tiện vẫn ùn ứ kéo dài hơn 2 km quanh khu vực chân cầu Kênh Tẻ. Nhiều tuyến đường kết nối như Nguyễn Hữu Thọ rơi vào tình trạng quá tải, phương tiện di chuyển rất chậm.
Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng cùng ngày, xe đầu kéo chở tấm thép hình lưỡi liềm phục vụ công trình xây dựng di chuyển theo hướng từ huyện Nhà Bè về Quận 4 cũ. Khi đến khu vực dưới chân cầu Kênh Tẻ, xe tải chở rác chạy chiều ngược lại va chạm vào phần thép trên xe đầu kéo.
Cú va chạm mạnh khiến cabin xe tải bị biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn. Tài xế bị thương nặng và tử vong sau đó.
Tại hiện trường, tấm thép dài khoảng 15 m, nặng khoảng 10 tấn trượt khỏi rơ-moóc, rơi xuống mặt đường và chắn ngang nhiều làn xe. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị tê liệt trong nhiều giờ.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hướng rẽ từ đường Nguyễn Thị Thập ra Nguyễn Hữu Thọ để lên cầu Kênh Tẻ, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông từ sớm nhằm giảm áp lực cho khu vực.
Tại giao lộ Ngô Thị Bì – Nguyễn Hữu Thọ, hàng nghìn xe máy chen chúc di chuyển, nhiều thời điểm gần như đứng yên. Một số người điều khiển xe máy phải leo lên vỉa hè để tìm lối thoát.
Dòng xe ùn tắc kéo dài khiến nhiều người dân gặp khó khăn trong việc di chuyển, trễ giờ làm. Anh Thế Anh, người di chuyển từ Quận 4 về Nhà Bè cho biết, anh và nhiều người phải nhích từng chút một để qua được cầu Kênh Tẻ.
Người dân chật vật đi qua khu vực xảy ra tai nạn.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://vtcnews.vn/tam-thep-10-tan-de-bep-ca-bin-tai-xe-tu-vong-cua-ngo-tp-hcm-un-tac-ar1009731.html

Lương Ý/VTC News

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Tấm thép 10 tấn TP.HCM Tấm thép 10 tấn Xe rác Tài xế xe rác TP.HCM Chân cầu Kênh Tẻ

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý