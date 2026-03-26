Người đàn ông đột tử trên vỉa hè ở TP.HCM

  • Thứ năm, 26/3/2026 11:33 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Sáng 26/3, Công an phường Tây Thạnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường trên đường Dương Đức Hiền, để điều tra một trường hợp tử vong bất thường.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi điều khiển xe máy mang BKS 51K2-79XX lưu thông trên đường Dương Đức Hiền trong tình trạng mệt mỏi.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Ông này được cho là đã dừng xe hỏi người dân địa phương đường đến trụ sở công an phường gần nhất. Không lâu sau, người này bất ngờ gục xuống vỉa hè và tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Cơ quan chức năng cũng xác minh danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

