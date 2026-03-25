Tai nạn liên hoàn ở khu sân bay Tân Sơn Nhất, một người tử vong

  • Thứ tư, 25/3/2026 11:08 (GMT+7)
Công an phường Tân Bình, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ô tô taxi và hai xe máy xảy ra trên đường Cộng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 24/3, anh V.Đ.M. điều khiển xe máy lưu thông trên đường Cộng Hòa, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay Lăng Cha Cả. Khi vừa qua khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám (phường Tân Bình), phương tiện này xảy ra va chạm với một xe taxi do tài xế C.Đ.S (50 tuổi) điều khiển.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

Cú va chạm khiến xe máy của anh M. mất lái, tiếp tục tông vào xe máy do ông Đ.V.C (52 tuổi, ngụ xã Bà Điểm) chạy cùng chiều phía trước. Vụ va chạm khiến ông C. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe trên mặt đường.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường phối hợp CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Đến rạng sáng 25/3, hiện trường được giải tỏa.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên liên quan.

Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất chật kín xe cộ

Tình trạng ùn ứ liên tục xảy ra trên các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất những ngày cận Tết. Các phương tiện nhích từng chút trên các trục Cộng Hòa, Trường Chinh, Trường Sơn...

14:43 10/2/2026

Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ

Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

