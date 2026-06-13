Thời tiết ngày 14/6: Hà Nội nắng nóng, Bắc Bộ mưa rất to vào chiều tối

Ngày 14/6, Hà Nội và khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 13 đến ngày 15/6, thời tiết cả nước tiếp tục phân hóa. Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt; từ chiều tối 14/6 xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Tại Bắc Trung Bộ, nắng nóng duy trì trong ngày 14/6, có nơi gay gắt; từ ngày 15/6 nắng nóng giảm dần, chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác; Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ đêm 13 đến ngày 15/6, Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng có nơi nắng nóng gay gắt

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 13, ngày 14/6

TP Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-30 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; phía Nam 32-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP.HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.