Các tuyến đường vào sân bay Tân Sơn Nhất chật kín xe cộ

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews từ 7h ngày 10/2 (23 tháng Chạp), trên đường Trường Chinh đoạn qua Khu công nghiệp Tân Bình đã chật kín xe cộ, dòng xe dừng chờ đèn đỏ kéo dài hàng trăm mét.
Cách đó khoảng 1 km, trên đường Cộng Hòa, đoạn giao Tân Kỳ Tân Quý hướng về trung tâm cũng xảy ra tình trạng ùn ứ với hàng trăm xe máy, ôtô nối đuôi kéo dài, các phương tiện di chuyển rất chậm dù đẻn tín hiệu đã chuyển xanh.
Ở hướng ngược lại, dòng xe ôtô đi về ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cũng phải di chuyển chậm, nhích từng chút.
Hàng nghìn xe máy tràn kín mặt đường, len lỏi giữa ôtô, xe buýt đoạn lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) cũ.
Một tài xế xe buýt tranh thủ thời gian chờ đèn tín hiệu giao thông ăn vội bữa sáng trên xe.
Nhiều xe máy đã leo xe lên vỉa hè để nhanh chóng thoát khỏi điểm ùn ứ. Với lỗi này, người vi phạm sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168.
Nhiều người dân cho biết tình trạng kẹt xe ở khu vực này diễn ra gần như hàng ngày, đặc biệt vào khung giờ cao điểm sáng và chiều tối, những ngày gần đây kẹt xe triền miên dù không phải vào giờ cao điểm.
12h ngày 10/2, đường Trường Sơn kẹt xe kéo dài gần một km từ cổng sân bay Tân Sơn Nhất đến vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình) cũ.
Tại cổng ra vào sân bay Tân Sơn Nhất, hàng dài ôtô nối đuôi nhau di chuyển về phía đường Hậu Giang.
Trên đường Hậu Giang hướng về đường Phan Thúc Duyện các tài xế gần như đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích vì lượng xe đổ về quá đông.
Người dân chạy xe máy phải mất 4-5 nhịp đèn đỏ, còn tài xế ôtô phải chờ từ 10-15 phút mới thoát khỏi giao lộ Hậu Giang - Phan Thúc Duyện.
Lãnh đạo Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, những ngày giáp tết, nhu cầu mua sắm, đi lại tăng mạnh nên lưu lượng phương tiện trên đường đông đúc hơn so với ngày thường.
Với nhu cầu đi lại của người dân ở các nhà ga T1, T2 và T3, dự kiến tình hình quá tải tại các tuyến đường ra vào sân bay còn kéo dài đến hết 29 tháng Chạp.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nên chủ động sắp xếp thời gian di chuyển hợp lý, ưu tiên đi sớm, theo dõi tình hình giao thông và lựa chọn các tuyến đường thay thế để hạn chế kẹt xe trong cao điểm giáp tết.