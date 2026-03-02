Ứng viên ĐBQH Nguyễn Thái Học và '3 điều cần có, 4 điều cần làm'

Sáng 2/3, ứng cử viên đại biểu Quốc hội Nguyễn Thái Học đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến và các xã Tây Hòa, Sơn Giang, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Bảo Trung.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thái Học đến từ Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông chia sẻ với các cử tri: Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM năm 1995, bản thân đã có hơn 30 năm công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau (từ cán bộ Đoàn đến cán bộ của Đảng; từ công tác ở địa phương đến Trung ương; từ vai trò tham mưu đến cương vị lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp tỉnh). Ông từng có một nhiệm kỳ làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên (cũ) 7 năm (2004-2011); làm Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên (cũ) 10 năm với 2 nhiệm kỳ (2011-2016, 2016-2021)...

"Đây là khoảng thời gian rất có ý nghĩa để tôi được gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, gắn bó với người dân, với cử tri trong vai trò người đại biểu Nhân dân", ông Nguyễn Thái Học nhấn mạnh.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thái Học bày tỏ sự thấu hiểu những vấn đề bức xúc, nổi cộm hiện nay trong đời sống Nhân dân như: Lao động việc làm, sản xuất kinh doanh, thu nhập; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống thiên tai; bảo vệ môi trường; bảo vệ tính mạng, sức khỏe Nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk, sáng 2/3.

Từ những trăn trở trước các vấn đề của đời sống, xã hội và người dân, ông Nguyễn Thái Học nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử và nguyện quyết tâm học tập, rèn luyện, công tác thật tốt, cố gắng thực hiện bằng được những điều mà tôi gọi là phương châm: "3 điều cần phải có, 4 điều cần phải làm" nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Thái Học chia sẻ 3 điều cần phải có, đó là:

Phải có tư cách đạo đức và năng lực thật sự. Là cán bộ, muốn hoàn thành nhiệm vụ được giao phải có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác tốt. Đại biểu Quốc hội càng đòi hỏi phải có nhiều hơn thế. Muốn có được điều này, bản thân tôi sẽ không ngừng phấn đấu và rèn luyện để có phẩm chất đạo đức vô tư, trong sáng và khả năng, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người đại biểu và sự tín nhiệm của cử tri.

Phải có bản lĩnh vững vàng và dũng khí đấu tranh. Có được phẩm chất này, đại biểu Quốc hội mới có thể bảo vệ được cái đúng và đấu tranh chống lại cái sai. Trong cuộc sống không phải lúc nào cái đúng, lẽ phải và sự công bằng cũng được tôn trọng và bảo vệ; điều sai, điều xấu, cái ác không phải lúc nào cũng được đấu tranh loại bỏ. Do vậy, rất cần bản lĩnh và dũng khí đấu tranh của người đại biểu Quốc hội để bảo vệ cho lẽ phải và sự công bằng, góp phần đem lại niềm tin và hạnh phúc cho Nhân dân.

Phải có tinh thần trách nhiệm và tấm lòng thật sự vì dân, vì nước. Đại biểu Quốc hội là người đại diện trung thành cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Muốn làm được điều này và chỉ có thể làm được điều này khi bản thân đại biểu Quốc hội phải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm với dân với nước, hết lòng lo cho dân, cho nước và luôn hành động vì dân, vì nước.

4 điều cần phải làm, theo ông Nguyễn Thái Học, đó là:

Phải tôn trọng Nhân dân, luôn luôn gần gũi, gắn bó với Nhân dân, với cử tri. Đại biểu Quốc hội là đại biểu của dân, do cử tri trực tiếp bầu ra, do vậy đại biểu Quốc hội phải luôn tôn trọng, gần gũi, gắn bó với cử tri, với Nhân dân để lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Không gắn bó với cử tri thì không thể làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu và cũng không phải là đại biểu của dân.

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI Nguyễn Thái Học (bìa phải) đến từ Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu trong buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử sổ 1 tỉnh Đắk Lắk sáng 2/3.

Phải biết được, hiểu được, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Cử tri luôn quan tâm theo dõi và đòi hỏi người đại biểu của mình phải nói lên tiếng nói của cử tri, thể hiện được ý chí, nguyện vọng của cử tri. Đây là yêu cầu rất chính đáng của cử tri đối với đại biểu Quốc hội. Không làm được điều này, cử tri sẽ không tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội. Còn nếu đã được bầu thì đại biểu Quốc hội chưa làm tròn nhiệm vụ trước cử tri và cử tri sẽ rất thất vọng vì đã tin tưởng bầu chọn.

Phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều trường hợp quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân không được tôn trọng, không được bảo vệ hoặc bị xâm hại một cách nghiêm trọng. đại biểu Quốc hội cần phải nắm bắt kịp thời và bảo vệ cho được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công dân. Đồng thời, trong hoạt động của mình, phải cùng với các đại biểu Quốc hội khác tích cực đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Bốn là, nói phải đi đôi với làm, làm có hiệu quả thực chất, làm được những điều đã nói, đã hứa với Nhân dân, với cử tri. Có ý kiến cử tri phản ánh rằng, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khi vận động bầu cử thì nói rất hay, hứa rất nhiều nhưng khi trúng cử rồi thì nói rất ít và ít thấy hành động. Đại biểu Quốc hội cần nỗ lực, cố gắng để nói phải đi đôi với làm, phải làm được nhiều việc có lợi cho cử tri, cho Nhân dân như đã nói, đã hứa.

Bày tỏ tâm tư, tình cảm với nhân dân đơn vị ứng cử, ông Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Dù đi đâu, làm gì, ở cương vị nào, trong tôi quê hương vẫn luôn là tổ ấm để quay về. Mỗi bước đường công tác của tôi đều mang theo tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương, với bà con cử tri. Do vậy, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện và công tác thật tốt để mỗi việc làm của mình dù là nhỏ bé đều xứng đáng với tình cảm và niềm tin yêu sâu sắc, nghĩa tình của bà con cử tri. Đây không chỉ là lời hứa, mà là bổn phận, trách nhiệm, tình cảm của bản thân tôi trước cử tri và nhân dân tỉnh nhà".