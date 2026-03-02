Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử ĐBQH tại Phú Thọ

  • Thứ hai, 2/3/2026 12:02 (GMT+7)
  • 12:02 2/3/2026

Bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ, gồm các phường: Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất và các xã: Lạc Thủy, An Bình, An Nghĩa, Lương Sơn, Cao Dương, Liên Sơn, Thịnh Minh, Đà Bắc, Cao Sơn, Đức Nhàn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Kim Bôi, Mường Động, Dũng Tiến, Hợp Kim, Nật Sơn.

Nguồn: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo có tân Thứ trưởng Thường trực

Ông Nguyễn Đình Khang thôi giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ để giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

43:2585 hôm qua

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

18:38 27/2/2026

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược TW

Bộ Chính trị điều động Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

17:06 27/2/2026

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

