5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

Cụ thể, tại các Quyết định ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh ngày 12/4/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, ông giữ chức Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.
Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh ngày 9/1/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.
Thượng tướng Võ Minh Lương sinh ngày 16/3/1963, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.
Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh ngày 12/5/1961, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.
Cũng trong ngày 26/2, Thủ tướng có quyết định với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh ngày 15/6/1965, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.
Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam
Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.