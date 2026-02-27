Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

5 Thượng tướng quân đội nghỉ công tác từ ngày 1/3

  • Thứ sáu, 27/2/2026 18:38 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký các quyết định thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam với 5 Thượng tướng quân đội.

Cụ thể, tại các Quyết định ngày 26/2, Thủ tướng Chính phủ quyết định 4 Thượng tướng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hoàng Xuân Chiến, Lê Huy Vịnh, Võ Minh Lương và Vũ Hải Sản thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

5 Thuong tuong anh 1

Thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến sinh ngày 12/4/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, ông giữ chức Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh sinh ngày 9/1/1961, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Võ Minh Lương sinh ngày 16/3/1963, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 10/2020.

Thượng tướng Vũ Hải Sản sinh ngày 12/5/1961, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII và XIII, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2020.

Cũng trong ngày 26/2, Thủ tướng có quyết định với Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nghỉ công tác kể từ ngày 1/3.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng sinh ngày 15/6/1965, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII và XIII, giữ chức Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam từ tháng 11/2020.

Tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho 7 tướng lĩnh Quân đội

Chiều 11/2, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

21:36 11/2/2026

Quân đội sẽ đưa, đón đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Đội ngũ lái xe giỏi cùng gần 100 xe ô tô của các đơn vị trong Quân đội sẽ tham gia phục vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

20:05 9/1/2026

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

https://tienphong.vn/5-thuong-tuong-quan-doi-nghi-cong-tac-tu-ngay-13-post1823509.tpo

Luân Dũng/Tiền Phong

5 Thượng tướng Thượng tướng Quân đội Nghỉ hưu Bộ Quốc phòng Phó tổng tham mưu

Đọc tiếp

TP.HCM tinh di doi truong hoc, benh vien khoi noi thanh hinh anh

TP.HCM tính di dời trường học, bệnh viện khỏi nội thành

45 phút trước 18:00 27/2/2026

0

Thành ủy TP.HCM vừa ban hành Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương nghiên cứu xây dựng Đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý