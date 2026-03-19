Phát hiện nữ sinh tử vong trong phòng trọ ở Huế

Một nữ sinh viên học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế được phát hiện tử vong chưa rõ nguyên nhân trong phòng trọ trên địa bàn phường An Cựu, TP Huế.

Chiều 19/3, thông tin từ UBND phường An Cựu (TP Huế) cho biết lực lượng chức năng thành phố vào cuộc điều tra vụ việc một nữ sinh viên tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện một nữ sinh viên đã tử vong trong phòng trọ thuộc địa bàn phường An Cựu nên trình báo cơ quan chức năng.

Hỗ trợ đưa thi thể nữ sinh về quê Đà Nẵng. Ảnh: SOS75.

Nhận tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa, khám nghiệm và xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là em C.V.T.T. (SN 2006, quê Tiên Phước, Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng), là sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Đội 0 đồng Huế (SOS75) đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê miễn phí để gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng TP Huế tiếp tục điều tra, làm rõ.