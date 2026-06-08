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Xã hội

Xe tải chở gia súc mất lái trên cao tốc, thiệt hại hơn nửa tỷ đồng

  • Thứ hai, 8/6/2026 20:10 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Chiều 8/6, thông tin từ UBND xã Khe Tre (TP Huế) cho biết, trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn qua địa bàn xã, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan xe tải chở lợn thịt.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Sáng cùng ngày, xe tải mang BKS 47C-094.xx do ông Cao Văn Điệp (SN 1984, trú tỉnh Lâm Đồng) điều khiển lưu thông trên đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên theo hướng từ TP Đà Nẵng ra Huế. Thời điểm đó, xe chở khoảng 100 con lợn thịt.

Khi đến vị trí Km26 thuộc địa phận thôn Lộc Hưng, xã Khe Tre, phương tiện bất ngờ mất lái, gây tai nạn. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng làm xe tải hư hỏng nặng, khoảng 60 con lợn chết.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Theo ước tính ban đầu, vụ tai nạn gây thiệt hại về tài sản hơn 500 triệu đồng. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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https://tienphong.vn/xe-tai-cho-gia-suc-mat-lai-tren-cao-toc-qua-hue-thiet-hai-nua-ti-dong-post1849818.tpo

Theo Ngọc Văn/Tiền Phong

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