Sạt lở kéo sập 4 căn nhà ven sông, thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng

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Hiện trường vụ sạt lở.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh (TP Cần Thơ) cho biết, vụ sạt lở xảy ra ngày 24/7. Vị trí sạt lở dài khoảng 35m, ăn sâu vào bờ khoảng 15m, ảnh hưởng 4 căn nhà.
Tổng giá trị thiệt hại ước gần 2,5 tỷ đồng, trong đó có một cửa hàng vật liệu xây dựng. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Trinh đã huy động lực lượng đến hiện trường hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình, di dời tài sản đến nơi an toàn, khắc phục tạm thời giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.
Địa phương tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá diễn biến khu vực sạt lở, triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.
Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn TP.Cần Thơ ghi nhận hơn 230 điểm sạt lở, làm 32 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 11 căn thiệt hại hoàn toàn, ảnh hưởng nhiều tuyến đường giao thông.
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