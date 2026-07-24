Lũ lại tràn về Mường Than, yêu cầu người dân tránh xa điểm sạt lở

Sáng 24/7, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài làm đất đá tràn ra quốc lộ 32 đoạn qua xã Mường Than, tỉnh Lai Châu gây ách tắc giao thông.

Đây là đoạn tuyến đã xảy ra trận lũ quét kinh hoàng vào sáng 17/7, cuốn trôi nhiều ngôi nhà và làm nhiều người thiệt mạng.

Cụ thể, tại vị trí Km 353 +800, thuộc địa phận bản Chít, xã Mường Than, mưa lớn cuốn theo bùn, đất đá tràn vào mặt đường khiến giao thông bị ách tắc.

Lũ đổ về tại đường quốc lộ 32 qua đội 11, xã Mường Than.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng của xã Mường Than đã điều nhân lực và máy móc dọn dẹp.

Đến khoảng 10h, đoạn đường quốc lộ 32 qua đội 11, xã Mường Than đã tạm thông tuyến, người và các phương tiện lưu thông được bình thường.

Máy móc khơi thông đoạn bị ách tắc.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND xã Mường Than đề nghị người dân tuyệt đối không cố tình vượt qua các điểm sạt lở, ngầm tràn đang có dòng nước chảy xiết, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn, phân luồng và cảnh báo của lực lượng cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn.

Từ ngày 16/7 đến 17/7, địa bàn xã Mường Than, tỉnh Lai Châu xảy ra mưa lớn kéo dài, gây lũ ống, lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, cuốn trôi 13 căn nhà của người dân.

Đến 17h ngày 20/7, thiên tai đã làm 7 người tử vong, 1 người mất tích và 8 người bị thương, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đẩy nhiều gia đình vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn.