Quân khu 2 hỗ trợ người dân vùng lũ Mường Than khắc phục hậu quả thiên tai

Đoàn công tác của Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu làm Trưởng đoàn, đến thăm, động viên, trao hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét, sạt lở.

Tại các gia đình chịu thiệt hại do mưa lũ, Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng đã chia sẻ những mất mát, động viên các hộ dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Quân khu 2 đã trao hỗ trợ 3 tấn gạo, 1 tấn lương khô; hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 2 triệu đồng đối với mỗi người bị thương do thiên tai. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Đoàn công tác Quân khu 2 thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ.

Phó Tư lệnh Quân khu 2 cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, ưu tiên bảo đảm an toàn cho người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế; đồng thời tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu với tinh thần "ở đâu Nhân dân gặp khó khăn, ở đó có bộ đội" đã cùng các lực lượng nỗ lực tìm kiếm người mất tích, di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, dọn dẹp bùn đất, sửa chữa nhà cửa, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống.