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2 ngày sau trận lũ quét lịch sử, khu dân cư đội 11, xã Mường Than vẫn phủ kín bùn đất, cây gãy đổ và những đống đổ nát.
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Nhiều ngôi nhà từng nằm san sát ven Quốc lộ 32 nay chỉ còn nền móng, đồ đạc sinh hoạt bị vùi lấp dưới lớp bùn dày, xen lẫn những tảng đá lớn và thân cây bị dòng lũ cuốn từ thượng nguồn.
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Dọc Quốc lộ 32, bùn đất vẫn phủ kín mặt đường, máy xúc hoạt động liên tục để san gạt đất đá, trong khi lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương vẫn chia nhiều mũi tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.
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Không khí nặng trĩu bao trùm khu vực đổ nát, tiếng khóc nghẹn của người thân hòa lẫn tiếng máy xúc khiến nhiều người có mặt tại hiện trường không khỏi xót xa.
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Ở khu vực chịu thiệt hại nặng nhất, anh Hà Văn Quang (26 tuổi) vẫn lặng lẽ đứng bên khoảng đất từng là ngôi nhà của gia đình. Cơn lũ dữ đã cuốn đi mẹ anh, bà Đốt Thị Hoa (SN 1969), đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
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Theo lời kể của anh, rạng sáng hôm xảy ra lũ quét, trong nhà có mẹ, vợ, hai con nhỏ và em trai. Khi nước bất ngờ tràn vào, cả gia đình vội tìm đường chạy lên phía sau nhà để thoát thân. Vợ anh bế con nhỏ ra ngoài trước, còn bà Hoa quay lại đón cháu thì không may trượt chân.
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“Từ nơi trú ẩn đối diện, tôi vẫn nhìn thấy mẹ đứng trên mái nhà. Nhưng chỉ ít phút sau, nước dâng quá nhanh, cuốn sập một phần ngôi nhà. Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ”, anh Quang nghẹn giọng.
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Suốt mấy ngày qua, anh cùng người thân và lực lượng chức năng gần như không rời hiện trường. Mỗi khi máy xúc mở thêm một khoảng đất đá, cả gia đình lại dõi theo với hy vọng mong manh.
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Không riêng gia đình anh Quang, nhiều hộ dân ở Mường Than vẫn đang gánh chịu những mất mát quá lớn sau trận lũ. Có người mất nhà, có người mất người thân, cũng có những người may mắn giữ được mạng sống nhưng phải mang theo nỗi đau không gì bù đắp nổi.
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Anh N.T.H. là một trong những người may mắn được cứu sống sau nhiều giờ mắc kẹt giữa dòng lũ, nhưng vợ và các con của anh đã bị nước cuốn ngay trước mắt. Anh kể, rạng sáng 17/7, khi cả gia đình phát hiện nước tràn vào nhà và tìm cách thoát thân thì dòng lũ từ thượng nguồn bất ngờ đổ về quá nhanh, đánh sập căn nhà.
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“Cả nhà chỉ biết ôm nhau, không còn đường nào chạy nữa”, anh nghẹn ngào. Bị lũ cuốn trôi hơn một km, anh may mắn được người dân và lực lượng chức năng cứu sống trong tình trạng kiệt sức, còn người thân đến nay vẫn chưa trở về.
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Đến nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích vẫn được triển khai khẩn trương. Lực lượng công an, quân đội được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả.
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