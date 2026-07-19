'Của cải mất hết rồi, giờ tôi chỉ mong tìm được mẹ'

Theo lời kể của anh, rạng sáng hôm xảy ra lũ quét, trong nhà có mẹ, vợ, hai con nhỏ và em trai. Khi nước bất ngờ tràn vào, cả gia đình vội tìm đường chạy lên phía sau nhà để thoát thân. Vợ anh bế con nhỏ ra ngoài trước, còn bà Hoa quay lại đón cháu thì không may trượt chân.