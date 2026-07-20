Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng

Chiều và tối 20/7, tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa, lượng mưa tại Lào Cai đến 10mm, có nơi trên 30mm; Thái Nguyên, Cao Bằng 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 3 - 6 giờ tới, các tỉnh Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh này.

Từ 16h30 đến 22h30 ngày 20/7, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy tại Lào Cai đến 10mm, có nơi trên 30mm; các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-25mm, có nơi trên 50mm.

Ảnh minh họa: TTXVN.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lào Cai, đặc biệt tại các xã, phường: Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông.

Tỉnh Thái Nguyên là các xã, phường Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Đồn, Đồng Phúc, Nghĩa Tá, Nghiên Loan, Phong Quang.

Địa bàn tỉnh Cao Bằng là các xã, phường: Ca Thành, Cần Yên, Đoài Dương, Độc Lập, Hà Quảng, Nguyễn Huệ, Nùng Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán, Quang Hán, Thanh Long, Thông Nông, Tĩnh Túc, Tổng Cọt, Trà Lĩnh, Vinh Quý.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15h ngày 19/7 đến 15h ngày 20/7, khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Nậm Xây 2 là 103,2mm, Chế Tạo 1 là 69,8mm.

Từ 13h đến 16h ngày 20/7, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa và mưa to như Xuân La 65,6mm, Giáo Hiệu 26,6mm... Từ 15h đến 16h ngày 20/7, khu vực tỉnh Cao Bằng có mưa vừa và mưa to như Án Lại 45,4mm, Kim Loan 41mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.