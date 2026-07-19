Những sườn núi bị xé toạc sau trận lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu

Trận mưa lớn kéo dài từ ngày 15 đến sáng 18/7 đã gây lũ ống, lũ quét trên địa bàn xã Mường Than (tỉnh Lai Châu). Chỉ trong thời gian ngắn, dòng nước dữ đã cướp đi sinh mạng của 4 người, làm 4 người mất tích, 7 người bị thương, hàng chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.

Trên toàn tỉnh Lai Châu, mưa lũ đã làm thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của Nhân dân. Cụ thể, 49 ngôi nhà bị hư hỏng, sập đổ hoàn toàn. Gần 100ha lúa bị vùi lấp, ngập úng ở các xã Than Uyên, Pắc Ta, Pa Ủ, Nậm Cuổi, Xì Lờ Lầu, Hua Bum.

Không chỉ để lại những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trận mưa lũ còn xé toạc nhiều sườn núi ở Lai Châu, để lộ những “vết sẹo” đất đá kéo dài và các khối đất chênh vênh, khiến người dân luôn nơm nớp lo sợ nguy cơ sạt lở nếu mưa lớn tiếp diễn.

Tại nhiều khu vực, đất đá từ trên núi chỉ dừng lại cách khu dân cư vài chục mét, để lại những bãi bồi ngổn ngang cây gỗ, đá tảng và bùn đất, khiến người dân không khỏi bất an khi trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đất chưa ổn định.

Theo người dân địa phương, trước khi lũ quét ập xuống vào rạng sáng 17/7 là những tiếng động lớn vọng từ trên núi. Chỉ ít phút sau, dòng nước đục ngầu mang theo đất đá, cây gỗ tràn vào khu dân cư, buộc mọi người bỏ lại tài sản để chạy thoát thân.

Nhiều gia đình trở về sau lũ chỉ còn thấy nền nhà bị vùi trong bùn đất, nhiều tài sản tích cóp nhiều năm phút chốc bị cuốn sạch.

350 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Lai Châu được huy động đến các khu vực bị ảnh hưởng, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả.

Dù nhiều tuyến đường bị chia cắt, bùn đất ngập sâu và nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu nhưng các cán bộ, chiến sĩ vẫn bám địa bàn, giúp người dân dọn dẹp nhà cửa, khơi thông đường sá và sớm ổn định cuộc sống.

UBND các xã, phường huy động lực lượng xung kích tại chỗ rà soát các khu vực có nguy cơ cao, kiên quyết di dời, sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị chia cắt, cô lập...

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