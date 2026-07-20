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Xã hội

Mường Than tan hoang sau lũ quét, sạt lở đất

  • Thứ hai, 20/7/2026 11:23 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Đến ngày 20/7, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Lai Châu gây lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, trong đó xã Mường Than là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất.

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Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Hiện trường tan hoang sau khi cơn lũ đi qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Hiện trường tan hoang sau khi cơn lũ đi qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Các phương tiện máy móc tập trung san gạt cây cối, đất đá góp phần thông đường tạm thời cho nhân dân đi lại. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Các cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm người mất tích trong lũ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.
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Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu huy động chó nghiệp vụ đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.
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Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu trao đổi với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cùng đoàn về địa bàn nơi bị lũ ống, lũ quét gây ra. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu trao đổi với Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp về sự việc lũ ống, lũ quét gây ra tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Hàng nghìn mét khối đất đá đổ tràn xuống Quốc lộ 32 đang được lực lượng chức năng nỗ lực xử lý. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Các phương tiện máy móc tập trung san gạt cây cối, đất đá góp phần thông đường tạm thời cho nhân dân đi lại. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Người dân quét dọn bùn đất sau lũ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN.
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Lực lượng Công an giúp dân dọn bùn đất, đá, cây gỗ trôi vào nhà tại xã Mường Than. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng Quân đội giúp dân hót bùn đất, đá trôi vào nhà tại xã Mường Than. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Hiện trường tan hoang sau khi cơn lũ đi qua tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Các lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi về để giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Cột điện bị gãy đổ sau khi cơn lũ dữ đi qua. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng Công an hỗ trợ người dân Bản Chít nơi xảy ra lũ quét xã Mường Than, tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu phối hợp Ban 2, Bộ Xây dựng huy động phương tiện máy móc để nỗ lực thông tuyến Quốc lộ 2 tạm thời nhằm giảm ách tắc giao thông. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng Công an cùng Quân đội đưa người dân ra khỏi nơi nguy hiểm tại khu vực xảy ra lũ quét xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng Công an cùng Quân đội đưa người dân bị thương ra khỏi nơi nguy hiểm tại khu vực xảy ra lũ quét xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng dân quân tựu vệ đưa trẻ em ra khỏi nơi nguy hiểm tại khu vực xảy ra lũ quét xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Lực lượng Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân khắc phục. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Quốc lộ 32 khu vực đội 11 (nay là Bản Chít) tan hoang do lũ dữ càn quét. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.
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Hiện trường tan hoang sau khi lũ dữ đi qua tại khu vực đội 11, xã Mường Than tỉnh Lai Châu. Ảnh: Quý Trung/TTXVN.

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https://www.vietnamplus.vn/muong-than-tan-hoang-sau-lu-quet-sat-lo-dat-post1125149.vnp

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