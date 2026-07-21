Tập thể nửa thế kỷ trước khi được cải tạo thành cao ốc 30 tầng

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Gần đây, UBND phường Tương Mai, Hà Nội, công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định và vùng phụ cận.
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Theo đó, khu vực lập quy hoạch có quy mô 14.600 m2, giáp Trường Tiểu học và THCS Tân Định cùng ngõ 33 phố Nguyễn An Ninh. Diện tích cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Trương Định khoảng 13.700 m2, phần còn lại là các trục đường kết nối. Đồ hoạ: Đinh Hà.
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Khu tập thể Trương Định được xây dựng trong giai đoạn 1970 - 1980, gồm 10 tòa cao 2 tầng. Đến nay, hầu hết khối nhà đều đã xuống cấp. Hình ảnh tại nhà E của khu tập thể Trương Định.
Sau hơn 50 năm hoạt động, nhiều hạng mục kết cấu của công trình đã xuống cấp. Phần lớn mái ngói tại khu tập thể Trương Định hiện hư hỏng và bong tróc. Tại một số vị trí, người dân tự lợp mái tôn thay ngói và trát xi măng gia cố trần nhà để chống dột vào mùa mưa.
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Nhiều đoạn lan can tại khu tập thể đã xuống cấp, bậc thang phủ rêu, dễ trơn trượt.
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Bà Vũ Thị Lý (83 tuổi) chuyển về sinh sống từ năm 1999 tại căn hộ có diện tích 12 m2. Gia đình bà hiện có 5 người ở chung, gồm vợ chồng con trai và hai cháu nhỏ. Vì quá thiếu diện tích, gia đình phải tự cải tạo, dựng thêm gác xép bằng gỗ để có chỗ ngủ. "Điều khiến tôi lo lắng nhất là kết cấu nhà ngày càng xuống cấp. Gỗ đã mục, nhiều chỗ có dấu hiệu võng, lún dần theo thời gian. Mỗi mùa mưa bão ai cũng thấp thỏm vì sợ nhà bị hư hỏng nặng hơn. Tôi mong thành phố sớm cải tạo, xây dựng lại khu nhà, và gia đình được tái định cư tại chỗ. Phần lớn cư dân ở đây đều nghèo, không có khả năng tự xoay xở tiền thuê nhà hay mua chỗ ở mới", bà Lý chia sẻ.
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Bà Nguyễn Thị Oanh (59 tuổi) cùng anh trai và mẹ sinh sống tại hai căn hộ thuộc khu A, có diện tích lần lượt là 10 m2 và 35 m2 sau khi đã cơi nới thêm nhà vệ sinh và khu bếp. Gia đình bà Oanh là một trong những hộ dân đầu tiên sinh sống tại khu tập thể Trương Định.
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"Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là tình trạng xuống cấp của công trình. Mỗi khi mưa bão, ai cũng thấp thỏm vì sợ nhà bị hư hỏng hoặc xảy ra sự cố. Thực tế, ngay cả khi không có bão, chỉ cần mưa lớn là nhà đã dột nhiều nơi. Khi nghe thông tin có chủ trương cải tạo, xây dựng lại khu tập thể, chúng tôi rất vui và đặt nhiều kỳ vọng được sinh sống tại ngôi nhà an toàn, ổn định và có điều kiện sinh hoạt tốt hơn", bà Oanh nói.
Nhiều hộ dân như bà Lý, bà Oanh đều cơi nới thêm nhà tắm, nhà bếp riêng, thậm chí là cơi nới thêm 3-5 tầng của công trình để bớt phụ thuộc khu vệ sinh chung và gia tăng diện tích sử dụng. Tuy nhiên qua nhiều năm, hàng loạt hạng mục cơi nới tự phát mọc chồng lên nhau, khiến công trình ngày càng chật chội, quá tải.
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Người dân sinh sống tại đây còn gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt do mỗi tầng chỉ có một khu vệ sinh và nhà tắm dùng chung. Khu vệ sinh chung cũng trong tình trạng ẩm thấp, xuống cấp, trần bong tróc. Hình ảnh một khu vệ sinh tại nhà A.
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Bà Nguyễn Thị Cảnh (51 tuổi) chuyển về khu tập thể Trương Định sống khoảng 15 năm cùng hai con trai trong căn hộ rộng 25 m2. Căn phòng nhỏ của gia đình chỉ đủ kê một chiếc giường và chiếc ghế dài. Diện tích còn lại của căn nhà bị nhồi nhét chật kín bởi đồ đạc.
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"Mỗi khi mưa lớn, nước ngập tràn vào nhà khiến tường thấm đen và bong tróc. Có thời điểm tôi phải liên tục đứng trước cửa nhà tát nước ra ngoài. Vì vậy, cứ mỗi mùa mưa bão là cả gia đình đều rất lo lắng. Chúng tôi luôn mong việc cải tạo khu nhà sớm được triển khai để không còn phải sống trong cảnh thấp thỏm mỗi khi thời tiết xấu", chị Cảnh nói.
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Theo quy hoạch, dự án sẽ bố trí hai tòa chung cư cao tối đa 30 tầng, chưa kể 3 tầng hầm và một tum thang kỹ thuật trên mái. Tổng số căn hộ dự kiến khoảng 1.065 căn, diện tích 26-81 m2, có từ một đến ba phòng ngủ. Quy mô dân số sau cải tạo dự kiến khoảng 2.380 người. Dự án cũng dành quỹ đất cho cây xanh cảnh quan và giao thông nội khu.
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