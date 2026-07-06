Toàn cảnh 21,7 km Quốc lộ 6 phải hoàn thành quý I/2027

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Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai (Hà Nội) là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, được khởi công tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư gần 9.600 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện trục giao thông hướng tâm phía Tây Nam Thủ đô.
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Tuyến Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai có chiều dài khoảng 21,7 km, mặt cắt ngang rộng 50 - 60 m. Ảnh: Google Maps - Đồ hoạ: Đinh Hà.
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Tại nút giao Quốc lộ 6 - Vành đai 4, đơn vị thi công đang làm hệ thống thoát nước, xử lý nền đất, đắp nền đường và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
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Kiểm tra tiến độ thi công dự án cuối tháng 6 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Các xã, phường phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30/6, hoàn tất phá dỡ công trình trong tháng 7 để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Hình ảnh đường Quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn phường Chương Mỹ đang được giải phóng mặt bằng.
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Ghi nhận những ngày đầu tháng 7 tại địa bàn phường Yên Nghĩa, Chương Mỹ, Phú Nghĩa và Xuân Mai, công tác tháo dỡ công trình nằm trong phạm vi mặt bằng dự án được đơn vị thi công tăng tốc triển khai.
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Đến nay, 3/7 địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư. Tại các địa bàn còn lại, tiến độ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 73% ở Yên Nghĩa, 98% ở Chương Mỹ, 99% ở Phú Nghĩa và 93% tại Xuân Mai.
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Các phường Phú Lương, Kiến Hưng và Dương Nội đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.
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Ông An (68 tuổi, phường Chương Mỹ) và hai con trai có ba căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng, tổng diện tích khoảng 300 m2. Gia đình ông được đền bù 42,5 triệu đồng/m2. "Ngay khi nhận thông báo của UBND phường, gia đình tôi chủ động thu dọn tài sản, chấp hành nghiêm chỉnh để bàn giao mặt bằng cho dự án. Tuy nhiên, các thủ tục đền bù, tái định cư vẫn còn chưa hoàn thiện, gia đình tôi dự tính thuê nhà ở khu vực gần đây để ổn định cuộc sống trong lúc chờ giải quyết các chính sách trên", ông An nói.
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Trong các hạng mục của dự án, cầu Mai Lĩnh vượt sông Đáy được xem là công trình quy mô lớn và quan trọng nhất. Cầu mới xây dựng ngay cạnh cầu Mai Lĩnh, về phía thượng nguồn sông Đáy, dài khoảng 1,03 km, mặt cắt ngang thiết kế 4 làn xe cơ giới.
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Cầu Mai Lĩnh mới được thiết kế khoảng 10 trụ cầu. Đến nay, các trụ phía bờ Xuân Mai cơ bản đã đổ bê tông, nhiều hạng mục bước vào giai đoạn hoàn thiện. Trong phía bờ Hà Đông, các nhà thầu đang tập trung san nền, đắp đất, xử lý mặt bằng và thi công các trụ tiếp theo.
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So với cầu Mai Lĩnh cũ chỉ có hai làn xe, công trình mới sẽ tăng gấp đôi năng lực lưu thông, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài.
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Tại buổi kiểm tra tiến độ thi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu các nhà thầu khi được bàn giao mặt bằng sạch cần huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ để quyết tâm thực hiện thông xe kỹ thuật trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý I/2027.
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Tuyến Quốc lộ 6 hiện hữu chỉ có hai làn xe, sau nhiều năm lưu thông, tuyến đường đã xuống cấp và quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao.
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Quốc lộ 6 là tuyến huyết mạch nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên. Việc mở rộng tuyến đường giúp phân luồng hiệu quả, giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ phía Tây, đặc biệt là các nút thắt hướng về trung tâm Hà Nội, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị và đời sống nhân dân.
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