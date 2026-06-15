Hiện trạng giao thông ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành sau điều chỉnh

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Nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), nút giao Đê La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ được tổ chức lại theo phương án mới. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm tiến độ dự án, đồng thời hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông khu vực.
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Tại nút giao này, việc điều tiết giao thông được chuyển từ hình thức đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành. Các phương tiện lưu thông theo hệ thống đường tạm Vành đai 1 kết hợp vạch sơn, biển báo hướng dẫn và các điểm quay đầu được bố trí trên tuyến Giảng Võ, Láng Hạ và đường tạm.
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Phương án được triển khai từ 22h ngày 12/6 đến khi có thông báo mới. Cơ quan chức năng yêu cầu chỉ thực hiện rào chắn khi đã hoàn thiện đầy đủ hạ tầng phục vụ tổ chức giao thông, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hệ thống camera giám sát và đèn tín hiệu giao thông cũng phải được di dời theo đúng phương án được phê duyệt.
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Trong những ngày đầu triển khai phương án tổ chức giao thông mới, nhà thầu bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông để phân luồng, hạn chế ùn tắc tại khu vực thi công.
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Sau vài ngày áp dụng phương án tổ chức giao thông mới, nút giao Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành nhìn chung thông thoáng, ít xảy ra ùn tắc.
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Vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều, lưu lượng phương tiện tăng nhưng chưa xuất hiện tình trạng ùn ứ kéo dài.
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Bên trong khu vực nút giao, nhiều máy móc, thiết bị và phương tiện được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu vượt.
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Cầu vượt Láng Hạ là một trong hai hạng mục quan trọng thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Theo thiết kế, cầu vượt Láng Hạ dài khoảng 250 m, rộng 18 m, gồm 4 làn xe hai chiều, được xây dựng theo hướng đường Láng Hạ và vượt qua nút giao với phố Giảng Võ.
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