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Xã hội

Cận cảnh 500 m đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vừa thảm nhựa

  • Thứ bảy, 6/6/2026 11:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khoảng 500 m đường trên tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đã được trải nhựa, từng bước định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm tại Hà Nội.

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Những ngày đầu tháng 6, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được đẩy nhanh tiến độ thi công với nhiều mũi thi công triển khai đồng loạt. Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, tuyến đường trọng điểm của Hà Nội đang dần hiện rõ hình hài.
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Đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục. Ảnh: Google Map - Đồ họa: Đinh Hà.

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Dự án có có tổng chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang rộng 50 m. Tuyến bắt đầu từ nút giao Hoàng Cầu, kết nối với các trục Cát Linh - La Thành - Yên Lãng và kết thúc tại nút giao Voi Phục.
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Sau 3 tháng thi công, đoạn đường dài khoảng 500 m thuộc tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục được thảm nhựa và các hạng mục thi công khác đang được đẩy nhanh tiến độ. Đây là dấu mốc quan trọng định hình diện mạo của tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội.
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Phần mặt đường sau khi thi công có bề mặt bằng phẳng, đồng đều. Đây là cột mốc đánh dấu diện mạo của tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục đang dần hình thành.
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Đoạn từ nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500 m đã hoàn thành thảm nhựa trên một nửa bề rộng mặt đường. Tuy chưa được thông xe chính thức, mặt đường đẹp, thông thoáng khiến nhiều người dân lựa chọn lưu thông qua đây để tránh ùn tắc.
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Tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, hạng mục ga ngầm S3 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến số 5 (Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc) đang được quây rào để thi công.
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Trước đó, từ ngày 30/5, Hà Nội điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực này nhằm phục vụ công tác thi công. Việc quây rào và phân luồng được thực hiện để bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông và đáp ứng tiến độ xây dựng công trình.
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Bên cạnh đó, hai cầu vượt Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh đang tăng tốc thi công. Các hạng mục được triển khai đồng thời nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành cuối năm và đưa toàn tuyến Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục vào hoạt động.
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Mố cầu vượt tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh đang trong quá trình thi công. Nhiều hạng mục kết cấu bê tông cốt thép đã được hoàn thiện, tạo nền tảng cho việc lắp đặt cấu kiện và triển khai các bước xây dựng tiếp theo.
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Tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị được huy động phục vụ thi công.
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Trên tuyến đường, khoảng 50 công nhân làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu vượt và nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
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Khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuyến đường Vành đai 1 không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực nội thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm Hà Nội.

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Viết Huy

Đường vành đai 1 Hà Nội Voi Phục Vành đai 1 Hoàng Cầu trải nhựa

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