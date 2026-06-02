Hàng loạt dự án hạ tầng nội đô Hà Nội bứt tốc

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng mức đầu tư gần 7.211 tỷ đồng. Tuyến đường dài hơn 2,2 km, rộng 50 m, đi qua nhiều trục giao thông quan trọng của Hà Nội.
Dự án đã có mặt bằng thông suốt từ ngày 15/12/2025 và thông tuyến kỹ thuật từ ngày 15/1/2026. Nhiều tuyến đường tại Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang trong quá trình thi công khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều hạn chế.
Tuyến đường Đê La Thành thuộc dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trong tình trạng ùn ứ do mặt đường bị thu hẹp để phục vụ công trường.
Dự án đặt mục tiêu hoàn thành phần nền đường trước ngày 2/9. Trong khi đó, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng được tăng tốc thi công, hướng tới hoàn thiện vào cuối năm để đưa toàn tuyến vào vận hành.
Dự án Vành đai 2.5 có chiều dài gần 20 km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra đến khu vực gần cầu Thanh Trì, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tại đoạn qua phường Thanh Xuân, công tác giải phóng mặt bằng và phá dỡ công trình đang được đẩy nhanh trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Nhiều máy móc, phương tiện thi công hoạt động liên tục trên công trường.
Cùng tiến độ thi công trên công trường, công tác giải phóng mặt bằng tại đường Khương Đình thuộc dự án Vành đai 2.5 cũng đang được đẩy nhanh nhằm đảm bảo tiến độ chung của toàn dự án. Theo UBND phường Khương Đình, địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2.5, đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng.
Dự án cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông trọng điểm bắc qua sông Hồng của Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 16.000 tỷ đồng. Tuyến đường có điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông, thuộc địa bàn các phường Cửa Nam và Hai Bà Trưng. Điểm cuối của dự án kết nối với phố Nguyễn Sơn, đi qua địa bàn các phường Long Biên và Bồ Đề. Toàn tuyến dài 4,18 km.
Nhiều máy xúc, xe tải và phương tiện thi công hoạt động liên tục trên phố Vạn Kiếp để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo. Khắp tuyến phố là những đống gạch vỡ và vật liệu xây dựng được chất đống ngay giữa khu dân cư ven sông Hồng. Ảnh: Đinh Hà - Viết Huy.
Dự án cầu Tứ Liên là một trong 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng trong quy hoạch giao thông Hà Nội đến năm 2030, với tổng mức đầu tư 19.830 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao đường Nghi Tàm (phường Tây Hồ), điểm cuối tại nút giao đường Trường Sa (xã Đông Anh). Cầu nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh, qua sông Hồng. Toàn tuyến dài khoảng 5,15 km, được xem là một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông.
Phố Quang Trung, đoạn từ nút giao Trần Hưng Đạo đến nút giao Lý Thường Kiệt, được quây rào để phục vụ thi công hệ thống cống thoát nước. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đây là hạng mục thuộc dự án đầu tư xây dựng chống úng ngập cục bộ tại một số điểm trong khu vực nội thành. Dự án bao gồm việc xây dựng các tuyến cống thoát nước mới dọc phố Quang Trung và Quán Sứ, với kích thước từ 1,2x0,6 m đến 2x2 m, đi qua địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Sau khi hoàn thành, tuyến cống mới trên phố Quang Trung và Quán Sứ được kỳ vọng góp phần giảm tình trạng ngập úng tại khu vực Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt và khu phố cổ.
Tại các nút giao giữa phố Quang Trung với Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, lực lượng thi công dựng rào tôn để hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực công trường.
Dự án kênh Thụy Phương trên tuyến Vành đai 2 với tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng. Đây là dự án thoát nước và bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Tuyến kênh dài khoảng 7,7 km, kết nối từ trạm bơm Thụy Phương (phường Thụy Phương) đến các tuyến Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt (phường Nghĩa Đô).
Sau khi hoàn thành, trạm bơm mới có khả năng bổ cập khoảng 5m3/giây cho sông Tô Lịch và tiêu thoát nước cho lưu vực khoảng 350 ha tại khu vực phía Bắc Hà Nội. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm ngập úng và cải thiện dòng chảy của sông Tô Lịch.
Dự án hồ điều hòa Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ là công trình hạ tầng nhằm tăng khả năng trữ nước và giảm áp lực ngập úng cho khu vực phía Tây Hà Nội. Công trình có quy mô khoảng 17,2 ha, dung tích điều tiết hàng trăm nghìn mét khối nước. Tổng mức đầu tư của dự án gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, hồ điều hòa Mễ Trì được kỳ vọng sẽ góp phần xử lý các điểm ngập cục bộ, cải thiện hệ thống thoát nước và bổ sung không gian cảnh quan cho khu vực Mễ Trì cùng các vùng lân cận.
Ga ngầm Kim Mã (S9) là một trong bốn ga ngầm thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Từ cuối năm 2018, một phần đường Kim Mã được quây rào để phục vụ thi công ga ngầm. Đoạn hầm dài 4 km từ ga S9 đến ga S12 đã được đào thông. Tuy nhiên, khu vực mặt đường phía trên vẫn đang thi công khiến mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân qua khu vực này.
