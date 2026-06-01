Hoàn thành giải phóng mặt bằng nút giao Phạm Tu - Xa La 1.500 tỷ đồng

Đầu tháng 4/2026, UBND phường Thanh Liệt phối hợp UBND phường Hà Đông triển khai giải phóng mặt bằng Dự án nút giao Phạm Tu - Xa La sau gần 10 năm đình trệ. Dự án có kinh phí khoảng 1.500 tỷ đồng.
Cầu vượt nút giao Phạm Tu - tỉnh lộ 70 - Phúc La kết nối từ Vành đai 3 đến tỉnh lộ 70. Dự án gồm tuyến số 1 dài 2,54 km, rộng 53,5 m; tuyến số 5 dài 1,17 km, rộng 20,5 m và cầu vượt trực thông dài 255,2 m, hình thành nút giao hoàn chỉnh theo quy hoạch. Ảnh: Google Maps - Đồ hoạ: Đinh Hà.
Ngày 16/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Hà Đông cho biết, toàn bộ 59 hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án nút giao Xa La - Phạm Tu đã ký biên bản bàn giao đất, hoàn thành sớm 15 ngày so với chỉ đạo của thành phố. Tổng diện tích đất thu hồi là 50.910,1 m2. Trong đó, diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân là 8.401,5 m2.
Sau khi nhận bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương triển khai thi công, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hạ tầng kỹ thuật, bao gồm những tuyến điện cao thế 110kV và 220kV.
Dọc tuyến đường 70, đơn vị thi công dựng cột, lắp hàng rào tôn để đảm bảo an toàn thi công.
Máy xúc, xe chuyên dụng và công nhân được huy động đồng loạt để phá dỡ công trình, thu dọn vật liệu và san lấp mặt bằng phục vụ thi công.
Sau gần hai tháng triển khai, hầu hết công trình nằm trong diện tích giải tỏa đều được tháo dỡ, phần mặt bằng rộng lớn của nút giao Phạm Tu - Xa La dần lộ diện.
Ghi nhận chiều 28/5, tại khu vực giải phóng mặt bằng trên đường Phạm Tu, chỉ còn một ngôi nhà chưa hoàn tất tháo dỡ.
Ông Bùi Quang Tuấn (53 tuổi, phường Thanh Liệt) tạt qua công trường để nhìn lại nơi mình sinh sống từ năm 1982 - căn nhà có diện tích 177 m2. Hiện gia đình 13 người của ông chia nhau đi thuê trọ ở những nơi khác nhau để chờ giải quyết các thủ tục tái định cư. Gia đình ông mong muốn chính quyền sớm hoàn thành thủ tục để gia đình có thể xây nhà trên đất tái định cư, ổn định cuộc sống.
Tại hạng mục cầu vượt nút giao trên đường Phạm Tu, đoạn gần Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, đơn vị thi công mới hoàn thành phần trụ cầu thì dự án phải dừng lại nhiều năm, công trình dang dở giữa lòng đường. Theo mục tiêu của thành phố, toàn bộ nút giao phải hoàn thành trước ngày 31/12 năm nay.
Nút giao Phạm Tu - Xa La là một trong những hạng mục giao thông trọng điểm giải quyết "điểm đen" ùn tắc kéo dài tại nút giao Phan Trọng Tuệ - Phạm Tu - Xa La, đồng thời hoàn thiện hạ tầng khu vực phía Nam Hà Nội, đặc biệt kết nối từ Vành đai 3 đến khu đô thị Xa La (phường Hà Đông).
