Hai thiếu niên mắc kẹt trong đám cháy nhà 3 tầng

  • Thứ hai, 1/6/2026 13:34 (GMT+7)
Ngày 1/6, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị cứu 2 thiếu niên mắc kẹt trong đám cháy căn nhà 3 tầng.

Hai thiếu niên được giải cứu kịp thời ra ngoài. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, ngôi nhà 3 tầng của gia đình anh Nguyễn Thành Đạt (đường Trần Thị Kỷ, thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gặp hỏa hoạn.

Ngọn lửa bùng phát tại khu vực phòng khách ở tầng một, nơi có diện tích mặt sàn khoảng 50 m². Phòng khách của nhà anh Đạt lúc đó đang có 3 chiếc xe máy. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói độc nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng an điều động 4 xe chuyên dụng (xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe bồn, xe cứu thương) cùng 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường.

Phát hiện có người bị kẹt bên trong, các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận tầng trên nơi các nạn nhân đang bị khói tấn công. Trong nhà lúc đó có hai người tự thoát nạn được, nhưng vẫn còn hai cháu N.T.T và N.T.H (đều SN 2010) mắc kẹt.

Ngay lập tức, lực lượng cứu hộ tiếp cận, vào bên trong tìm thấy, nhanh chóng giải cứu cháu, đưa ra ngoài an toàn. Sau đó, người nhà đưa hai cháu đi bệnh viện thăm khám thêm. Nhờ được giải cứu kịp thời, sức khỏe các cháu đã ổn định.

Theo Tiến Lê/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

