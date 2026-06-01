Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Tông đuôi xe tải trên Quốc lộ 1, người lái xe máy tử vong tại chỗ

  • Thứ hai, 1/6/2026 12:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cú tông mạnh đuôi xe tải chạy cùng chiều trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Tai nạn xảy ra khoảng 8h sáng 1/6, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, một thanh niên (khoảng hơn 20 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM, khi tới đoạn đường trên bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang đi cùng chiều phía trước.

Cú va chạm cực mạnh khiến người xe máy ngã văng ra đường, tài xế tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, còn cản sau và bánh dự phòng của xe tải cũng rơi ra đường.

Nhận được tin báo, lực lượng của Trạm Kiểm sát Giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp công an địa phương điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường liên thôn làm 3 người tử vong

Vụ tai nạn giữa 2 môtô tại tuyến đường liên thôn Sông Xoài - Cù Bị (đoạn trên địa bàn tổ 6, khu phố Sông Xoài 1, phường Tân Thành, TP.HCM) khiến 3 người tử vong.

11:00 24/5/2026

Ôtô va chạm xe điện 3 bánh, một người tử vong

Ngày 23/5, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông sáng cùng ngày làm một người tử vong.

14:14 23/5/2026

Nữ giáo viên tử vong sau va chạm xe đầu kéo trên Quốc lộ 1

Ngày 22/5, lãnh đạo Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nữ giáo viên tử vong trên Quốc lộ 1.

12:33 22/5/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/tong-duoi-xe-tai-tren-quoc-lo-1-nguoi-lai-xe-may-tu-vong-tai-cho-post1847977.tpo

Theo Chúc Trí - Thịnh Tiến/Tiền Phong

tai nạn giao thông Đồng Tháp tai nạn va chạm giao thông giao thông

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý