Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nữ giáo viên tử vong sau va chạm xe đầu kéo trên Quốc lộ 1

  • Thứ sáu, 22/5/2026 12:33 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Ngày 22/5, lãnh đạo Công an xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến nữ giáo viên tử vong trên Quốc lộ 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h10 cùng ngày, bà L.T.C. (trú thôn Tân Phú, xã Cam Lâm) điều khiển xe máy biển số 79Z1-231.17 lưu thông theo hướng Cam Ranh - Nha Trang.

Khi đến Km1489+500 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bãi Giếng 3, xã Cam Lâm, xe máy va chạm ôtô đầu kéo biển số 77H - 053.06 kéo theo rơ moóc 43RM - 009.78, do ông H.T.P (SN 1996, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến bà L.T.C. tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực ùn tắc.

Nhận tin báo, Công an xã Cam Lâm phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và điều tiết giao thông.

Được biết, nạn nhân là giáo viên Trường tiểu học Cam Đức 2, xã Cam Lâm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tài xế buồn ngủ, xe công nghệ lao vào dải phân cách lật giữa đường

Vụ tai nạn sáng 22/5, trên đường ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) khiến phương tiện lật nghiêng giữa đường.

3 giờ trước

Xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tuyên Quang, có người tử vong

Một xe khách lao xuống vực ở xã Bình An (Tuyên Quang) khiến ít nhất 1 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

11:48 17/5/2026

Xe bồn va chạm liên hoàn 2 ôtô tải trên Quốc lộ 14, một tài xế kẹt trong cabin

Ngày 16/5, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bồn và 2 ôtô tải xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, TP Đồng Nai, làm giao thông ùn tắc kéo dài gần 5 km.

16:03 16/5/2026

Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị

Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp...

https://tienphong.vn/nu-giao-vien-tu-vong-sau-va-cham-voi-xe-dau-keo-tren-quoc-lo-1-post1845370.tpo

Theo Phùng Quang/Tiền Phong

tai nạn giao thông Khánh Hòa va chạm xe đầu kéo xe đầu kéo tai nạn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý