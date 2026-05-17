Xe khách 29 chỗ lao xuống vực ở Tuyên Quang, có người tử vong

  • Chủ nhật, 17/5/2026 11:48 (GMT+7)
Một xe khách lao xuống vực ở xã Bình An (Tuyên Quang) khiến ít nhất 1 người tử vong. Hiện lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng 17/5. Xe khách 29 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Tuyên Quang khi di chuyển đến khu vực xã Thổ Bình (cũ), nay thuộc xã Bình An thì bất ngờ lao xuống vực bên đường.

Tại hiện trường, phương tiện bị biến dạng phần đầu và đuôi xe, lực lượng chức năng đã có mặt để tổ chức cứu hộ, khám nghiệm hiện trường và hỗ trợ các nạn nhân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Ma Văn Lâm, Chủ tịch UBND xã Bình An, cho biết đến thời điểm hiện tại đã có 1 người tử vong.

"Lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Chúng tôi đang triển khai các công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường", ông Lâm cho hay.

Hiện số lượng hành khách trên xe cùng thiệt hại cụ thể vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Phú Nguyễn/Tiền Phong

