Tài xế buồn ngủ, xe công nghệ lao vào dải phân cách lật giữa đường

Vụ tai nạn sáng 22/5, trên đường ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) khiến phương tiện lật nghiêng giữa đường.

Theo đó, khoảng hơn 5h cùng ngày, ôtô taxi di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài xảy ra va chạm với dải phân cách cứng phân làn ôtô - xe máy.

Vụ việc khiến xe taxi lật giữa đường. Một đoạn dải phân cách cứng văng vào ôtô khác đang di chuyển phía trong.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.

Vụ tai nạn không có thương vong về người. Bước đầu tài xế xe taxi cho biết do buồn ngủ dẫn đến vụ tai nạn.