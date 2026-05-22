Tài xế buồn ngủ, xe công nghệ lao vào dải phân cách lật giữa đường

Theo đó, khoảng hơn 5h cùng ngày, ôtô taxi di chuyển theo hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài xảy ra va chạm với dải phân cách cứng phân làn ôtô - xe máy.
Vụ việc khiến xe taxi lật giữa đường. Một đoạn dải phân cách cứng văng vào ôtô khác đang di chuyển phía trong.
|
Hiện trường vụ tai nạn.
Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 15 cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, giải quyết vụ việc.
Vụ tai nạn không có thương vong về người. Bước đầu tài xế xe taxi cho biết do buồn ngủ dẫn đến vụ tai nạn.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.