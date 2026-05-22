Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Hai xe máy va chạm trên tuyến đường đang thi công, 2 người thương vong

  • Thứ sáu, 22/5/2026 08:53 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Hai xe máy va chạm trên tuyến đường Cát Tiến Diêm - Diêm Vân đang thi công thuộc xã Tuy Phước (Gia Lai) khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn trên tuyến đường Cát Tiến - Diêm Vân đang thi công, khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Tuy Phước tiếp nhận nguồn tin về vụ tai nạn giao thông vào khoảng 16h40 ngày 21/5, tại đoạn đường Diêm Vân - Cát Tiến (đoạn đang thi công) thuộc thôn Lộc Hạ.

Vụ va chạm giữa xe máy BKS 77X9 - 6261 do ông P.Đ.H. (SN 1971) cầm lái chạy theo hướng Quy Nhơn - Cát Tiến và xe máy BKS 77G1-208.25 do ông V.Đ.T. (SN 1978, cùng ngụ xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai) chạy theo hướng cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến ông P.Đ.H tử vong tại chỗ, ông V.Đ.T bị thương đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường 2 xe máy hư hỏng nặng.

Nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng và người dân hỗ trợ đưa về bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cũng theo lực lượng chức năng, vụ tai trên có dấu hiệu của tội phạm "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" nên Công an xã Tuy Phước đã báo cáo lên Công an tỉnh Gia Lai.

Phòng PC08, PC01 và Công an xã Tuy Phước đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe bồn va chạm liên hoàn 2 ôtô tải trên Quốc lộ 14, một tài xế kẹt trong cabin

Ngày 16/5, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe bồn và 2 ôtô tải xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, TP Đồng Nai, làm giao thông ùn tắc kéo dài gần 5 km.

16:03 16/5/2026

Xe máy điện va chạm ôtô tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

06:03 13/5/2026

Xe 16 chỗ chở đoàn nhà trai gặp nạn trên đường ra mắt nhà gái

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo, xe khách và xe máy; may mắn không gây thiệt hại về người.

15:28 12/5/2026

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://vtcnews.vn/2-xe-may-va-cham-tren-tuyen-duong-dang-thi-cong-o-gia-lai-2-nguoi-thuong-vong-ar1019354.html

Theo Nguyễn Gia/VTC News

tai nạn xe máy Gia Lai tai nạn giao thông va chạm xe máy tai nạn

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý