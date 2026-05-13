Xe máy điện va chạm ôtô tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 12/5, trên tuyến đường huyện 36 (ĐH36), đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ôtô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do Nguyễn Thái C (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển, đã va chạm xe máy điện.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện do ông Nguyễn Huy T (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) điều khiển, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S (SN 1940, cùng trú địa phương).

Cú va chạm mạnh khiến ông T và cụ S tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy điện hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.