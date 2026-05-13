Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe máy điện va chạm ôtô tải ở Hà Tĩnh, 2 người tử vong

  • Thứ tư, 13/5/2026 06:03 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường huyện 36, đoạn qua xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 2 người đi xe máy điện tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 12/5, trên tuyến đường huyện 36 (ĐH36), đoạn gần cổng chào thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu, ôtô tải chở vật liệu xây dựng mang BKS 37C-128.xx do Nguyễn Thái C (SN 1992, trú thôn Tân Tiến, xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển, đã va chạm xe máy điện.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện do ông Nguyễn Huy T (SN 1970, trú thôn Phúc Trường, xã Trường Lưu) điều khiển, chở theo mẹ là cụ Nguyễn Thị S (SN 1940, cùng trú địa phương).

Cú va chạm mạnh khiến ông T và cụ S tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy điện hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe 16 chỗ chở đoàn nhà trai gặp nạn trên đường ra mắt nhà gái

Ngày 12/5, thông tin từ UBND xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo, xe khách và xe máy; may mắn không gây thiệt hại về người.

21 giờ trước

Ôtô va chạm mạnh với xe máy khiến 3 người thương vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ôtô và xe máy trên Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) khiến một cháu nhỏ tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương nặng.

00:14 11/5/2026

Lật xe khách trên đèo Tô Na: Thêm hai nạn nhân tử vong

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lật xe khách xảy ra tại đèo Tô Na (Gia Lai) gồm bà V.T.H (sinh năm 1951), ông N.V.H. (sinh năm 1980) và anh L.K.H. (sinh năm 1989).

20:11 8/5/2026

Sách hay về xã hội

Văn minh Việt Nam - nhà dân tộc học Georges Condominas từng nhận xét tác phẩm này là “Cửa sổ để thế giới hiểu về Việt Nam”.

Sách Bàn về Quốc hội - những thách thức của những khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

https://vov.vn/xa-hoi/xe-may-dien-va-cham-voi-xe-tai-o-ha-tinh-2-nguoi-tu-vong-post1291256.vov

Theo Bá Thăng/VOV

tai nạn giao thông Hà Tĩnh tai nạn xe tải tai nạn an toàn giao thông hà tĩnh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý