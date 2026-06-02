Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người tử vong thương tâm

  • Thứ ba, 2/6/2026 21:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 2/6, một vụ lật thuyền đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), khiến 4 người tử vong do đuối nước, gồm một phụ nữ và 3 trẻ em.

Tối 2/6, ông Trần Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Ngàn Phố, khiến 4 người tử vong.

lat thuyen anh 1

Người thân các nạn nhân đau xót không thể gượng dậy. Ảnh: Quốc Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 cùng ngày, tại khu vực sông Ngàn Phố thuộc thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật khi đang di chuyển trên sông. Hậu quả, cả 4 người trên thuyền đều bị tử vong do đuối nước.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị P.Th.H.N (SN 1990, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), con gái của chị là N.T.D. và hai cháu ruột là P.Q.A (SN 2014) cùng P.M.T (SN 2018), đều trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2.

Theo chính quyền địa phương, trước đó chị N. về quê ngoại tại xã Sơn Kim 1 chơi. Cùng đi còn có 2 con và 3 cháu con anh trai đi chơi. Trong lúc ra khu vực sông Ngàn Phố, chị N. dùng thuyền chở con gái và 2 cháu đi trên sông thì không may gặp nạn. Một người con khác của chị N. cùng một cháu ở lại trên bờ đã phát hiện sự việc và chạy đi tìm người ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khi các nạn nhân được tìm thấy thì đều đã tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://vov.vn/xa-hoi/lat-thuyen-tren-song-ngan-pho-4-nguoi-tu-vong-thuong-tam-post1297300.vov

Bá Thăng/VOV

lật thuyền Hà Tĩnh Thôn Vũng Tròn Sông Ngàn Phố tử vong

    Đọc tiếp

    Tin moi vu lat thuyen cho 14 khach o Ca Mau hinh anh

    Tin mới vụ lật thuyền chở 14 khách ở Cà Mau

    06:41 7/5/2026 06:41 7/5/2026

    0

    Sau tai nạn lật thuyền chở 14 du khách hành hương vào chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, Cà Mau), cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt cả chủ và lái thuyền.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý