Lật thuyền trên sông Ngàn Phố, 4 người tử vong thương tâm

Chiều 2/6, một vụ lật thuyền đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh), khiến 4 người tử vong do đuối nước, gồm một phụ nữ và 3 trẻ em.

Tối 2/6, ông Trần Quốc Hoàng, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trên sông Ngàn Phố, khiến 4 người tử vong.

Người thân các nạn nhân đau xót không thể gượng dậy. Ảnh: Quốc Hoàng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h45 cùng ngày, tại khu vực sông Ngàn Phố thuộc thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật khi đang di chuyển trên sông. Hậu quả, cả 4 người trên thuyền đều bị tử vong do đuối nước.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm chị P.Th.H.N (SN 1990, trú xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), con gái của chị là N.T.D. và hai cháu ruột là P.Q.A (SN 2014) cùng P.M.T (SN 2018), đều trú tại thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2.

Theo chính quyền địa phương, trước đó chị N. về quê ngoại tại xã Sơn Kim 1 chơi. Cùng đi còn có 2 con và 3 cháu con anh trai đi chơi. Trong lúc ra khu vực sông Ngàn Phố, chị N. dùng thuyền chở con gái và 2 cháu đi trên sông thì không may gặp nạn. Một người con khác của chị N. cùng một cháu ở lại trên bờ đã phát hiện sự việc và chạy đi tìm người ứng cứu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, khi các nạn nhân được tìm thấy thì đều đã tử vong.

Hiện, lực lượng chức năng đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.