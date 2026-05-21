Dông lốc thổi lật thuyền trên Vịnh Hạ Long, 2 vợ chồng thiệt mạng

Ngày 21/5, cơ quan chức năng vớt được thi thể cặp vợ chồng ngư dân gặp nạn khi đánh bắt hải sản trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Theo lãnh đạo UBND phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khoảng 11h30 ngày 21/5, ngư dân đang khai thác thủy sản tại khu vực biển gần đền Đầu Mối tá hỏa phát hiện 2 thi thể nổi trên mặt nước (gồm một nam, một nữ ngoài 40 tuổi), nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cứu hộ cứu nạn Quảng Ninh điều động lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức đưa thi thể các nạn nhân vào bờ tại khu vực bãi tắm Hòn Gai để phục vụ công tác khám nghiệm, xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo UBND phường Hạ Long sau đó chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường phối hợp cùng Công an phường và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý vụ việc. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định hai nạn nhân là vợ chồng, cư trú tại phường Hà Tu, tỉnh Quảng Ninh.

Lực lượng biên phòng Quảng Ninh ứng cứu kịp thời 8 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Cô Tô.

Người thân nạn nhân cho biết, khoảng 5h30 ngày 21/5, hai vợ chồng sử dụng thuyền nhỏ đi ra khu vực biển gần đền Đầu Mối thuộc Vịnh Hạ Long để nhấc lưới đánh bắt hải sản.

Trong quá trình hoạt động trên biển, thời tiết bất ngờ xuất hiện dông lốc mạnh làm phương tiện bị lật, dẫn tới vụ việc thương tâm. Hiện người nhà các nạn nhân đã có mặt để đưa người thân về mai táng theo phong tục địa phương.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cùng ngày, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lân, tỉnh Quảng Ninh kịp thời cứu hộ, cứu nạn thành công 8 ngư dân tỉnh Thanh Hóa gặp nạn trên vùng biển Cô Tô, đưa người dân và tài sản vào bờ an toàn.

Theo đó, khoảng 4h ngày 21/5, tại khu vực biển phía tây Hòn Bẩy (Đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), một tàu đánh ghẹ của ngư dân Thanh Hóa chở 8 lao động trong quá trình di chuyển do không đi đúng luồng lạch đã va phải đá ngầm khiến thân tàu bị bục và nước tràn vào.

Sau khi ứng cứu an toàn các ngư dân, lực lượng biên phòng tiếp tục hỗ trợ đưa tài sản và phương tiện bị nạn vào vị trí an toàn.